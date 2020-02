Ismael ve a Andrea tener sexo con Óscar en ‘La isla de las tentaciones’: «La traición tiene un nombre, Andrea»

Ismael está atravesando uno de los peores momentos en ‘La isla de las tentaciones‘ porque está teniendo que ver unas imágenes de lo más delicadas de su novia Andrea con Óscar. El concursante acudió a la hoguera para ver las últimas imágenes que hay sobre su pareja y ha despejado prácticamente todas sus dudas, asegurando que su relación con Andrea no tiene ningún futuro.

La imágenes más duras para Ismael fueron las de su pareja Andrea teniendo sexo con Óscar bajo la sábana y él lo ha tenido claro: «Al final creo que mi relación, la decepción, la traición, tiene nombre y se llama Andrea. No tengo nada más que decir». Andrea, en la villa, comenta que su relación estaba un poco muerta y así lo explica el joven: «Sí que es verdad que estaba más muerto por su parte pero a día de hoy me doy cuenta que es porque ella no me amaba».

Andrea durante su hoguera | Foto: telecinco.es

El dolor de Ismael se notaba en sus palabras: «Cuando no amas a una persona esa atracción sexual, ese deseo, no existe. De una experiencia tan dura me llevo que yo soy más duro que todo lo que me pueda pasar, que no hay nada que pueda conmigo. Una relación hay que cuidarla día tras día, nosotros hemos descuidado ciertas cosas en pareja, pero yo siempre he sido detallista, he tratado de amarla, cuidarla. Al final, esto me sirve de lección de vida. Un día llegará alguien que me respete, me valore y se entregue cien por cien como yo lo he hecho por ella», concluía.

Continúa el duelo de Andreas

En la hoguera de Andrea pudo ver el pequeño acercamiento que ha tenido Ismael con su tentación, la también llamada Andrea. La joven tan solo respondía: «Qué te voy a decir, más de lo mismo. No me preocupan estas imágenes. Tampoco lo veo intimando, no veo nada entre ellos, nada real. No sé lo que siento. Lo que veo no me gusta y me hace alejarme más de él». Además, en los totales volvía a cargar contra Andrea: «No he querido decirlo delante de Mónica pero vaya cuadro, me parece feísima».

Aunque eso no lo quería decir delante de la presentadora, después en la hoguera sí que decía: «Si me cambia por algo peor me da la risa. Me decepciona, sí, me molesta, también, pero siento que me está cambiando por algo muchísimo peor». Después añadía: «Estos labios no pueden besar a Ismael después de haberse besado con ese cuadro». Por supuesto, Andrea tentación ha querido responder por Instagram y así lo ha hecho: «Me parece de coña que digas que yo soy mucho peor cuando desde el primer día que has puesto el pie en ese isla le has faltado el respeto a él. ¿Que me llames fea? ¿Te puedes mirar al espejo?».