Ismael y Andrea cuentan versiones distintas de lo que ocurrió entre ellos tras ‘La isla de las tentaciones’

6 meses después de grabarse ‘La isla de las tentaciones’, Andrea Gasca ha dejado atrás su relación sentimental con Ismael Nicolás y sigue adelante con Óscar Ruiz, la tentación en la que encontró el amor dentro del reality show. Pero en ‘El debate de las tentaciones’ el trío amoroso han visto las caras por primera vez y la situación ha sito verdaderamente tensa. «No me da miedo ninguno que venga», decía la tentación: «Ya, pero…», era en cambio las palabras de Andrea. «Cuando a aparecido Ismael me ha revuelto todo de mala sensaciones. No me apetecía nada verle», reconocía ya en los totales la joven.

Ismael y Andrea se reencontraron con la presencia de Óscar | Foto: Telecinco

La primera en intervenir fue Andrea, quien reconoció tener muchas ganas de hablar ya que el que era su novio no se lo había permitido durante la hoguera final: «Considero que siempre has estado anulándome«, le reprochaba. «¿Y tardas un año y medio en darte cuenta?», replicaba Ismael. La joven reconoció que necesitó entrar en el concurso y conocer a otras mujeres con «relaciones sanas» para darse cuenta de que » lo que vivía contigo no era lo que yo quería», y añadió: «Porque tú me conociste de una manera y no puedes intentar cambiarme«.

Esta acusación no le gustó nada a su exnovio que le echó en cara que él nunca intentó cambiarla. «Yo he cambiado porque tú me obligabas», insistía: «No me dejabas hacer nada». Ya en los totales Andrea reconoció que «sus celos no me dejaban ser como yo quería ser y no me hacía feliz«. Ismael Nicolás puso en duda todas y cada una de sus palabras: «¿Esta es tu estrategia? Tu actitud está justificada. ‘Tú me has hecho, tal, tal, tal y yo te hecho esto porque tú me has tratado mal‘. ¿No?». Óscar intentó salir en defensa de su pareja echándole en cara al otro concursante que él también se había besado con otra chica, Andrea, y que eso también era una infidelidad.

A Andrea no le apetecía ver a Ismael | Foto: Telecinco

Tras esto, Ismael ya no pudo más y sacó en la conversación un dato hasta ahora desconocido para la audiencia y, a juzgar por las caras, también para Óscar: «Me hace gracia que en la hoguera final hayas escogido a Óscar y que luego lleguemos a Madrid y te quieras quedar cuatro días conmigo mientras tú estás con ese hombre«. Fue entonces cuando cada uno de los integrantes de la ya expareja empezó a contar dos versiones distintas de lo ocurrido

La versión de Ismael: «Recuperamos la intimidad que teníamos»

Ismael asegura que fue su expareja la que fue a buscarle a él y fue entonces cuando su relación, pese a rota en el concurso, tuvo una segunda parte. Tras una conversación asegura que «recuperamos esa intimidad que teníamos como pareja y parecía que nos habíamos perdonado«, aseguró en una conversación a cámara. Pero Óscar volvió a aparecer de nuevo y su relación empezó a tambalearse de nuevo hasta el punto de que Ismal volvió a poner tierra de por medio: «Ella no paraba de hablar con Óscar delante mía y yo decido irme y se queda sola«.

Ismael contó que se vio con Andrea al volver a España | Foto: Telecinco

La versión de Andrea: «Estuvimos una noche y luego me puse a hablar con Óscar»

Pero la versión de Andrea es totalmente contraria. Aunque si reconoce que fue ella la que se acercó a Ismael tras el rodaje de ‘La isla de las tentaciones’, era solo para hablar: «Yo fui a buscarle para hablar con él. Él quería volver conmigo y yo le dije que no porque me gustaba Óscar. Se quiso quedar a dormir conmigo en Madrid». Pero la cosa no se quedo ahí. Andrea contó que ella se había quedado en la capital porque no quería volver a su casa y fue en entonces cuando su exnovio le pidió dormir con ella: «Me dijo si se podía quedar conmigo porque la otra Andrea le estaba diciendo que se fuese a su casa pero a él esta chica no le gustaba y no me quería acostarse con ella«, contaba ante un silencioso Ismael: «Me supo mal si se tiene que acostar con una persona por compromiso», asegura: «Y se quedó». Aunque ella tampoco concretó que pasó esa noche que pasaron juntos, reconoció que acto seguido empezó a hablar con Óscar y ambos retomaron su relación en España.