Itziar Castro manda un mensaje para todo aquel que tenga dudas de ir al cine

Con la felicidad que le caracteriza y ese sentido del humor que siempre nos enamora, Itziar Castro nos ha confesado que en el confinamiento ha estado muy ocupada. Para ella ha sido súper entretenido porque no ha parado de hacer cosas, tanto es así que la semana que viene empezará a disfrutar de sus vacaciones ya que tampoco ha parado en los meses estivales.

Itziar Castro se ha dejado ver en el festival de Málaga y lo cierto es que ha sido todo un subidón para ella, aunque confiesa echar de menos al público: “La verdad es que sí, se echa mucho de menos el público de Málaga, que es le mejor público del mundo, pero son cosas que pasan y más vale hacerlo así que no hacerlo”.

ITZIAR CASTRO: “ES MÁS SEGURO IR AL CINE QUE AL RESTAURANTE”

Con la finalidad de promover la cultura y el cine español, la actriz ha querido mandar un mensaje a todo aquel que esté dudoso de ir o no a las salas de cine: “Mira yo tengo un restaurante con mi familia y es más seguro ir al cine, que ir al restaurante, la gente que no tenga miedo, ya veras como podemos sobrevivir a este bicho”.

En cuanto a cómo ha pasado el confinamiento, Itziar Castro nos confiesa que: “Pues yo he estado muy activa en redes, he hecho muchas entrevistas, he estrenado dos series en el confinamiento que ha entretenido a mucha gente, no he tenido tiempo de nada. El armario lo quería ordenar, pero no lo he hecho”.