Itziar Ituño revela cómo ha superado el coronavirus y ataca al Gobierno: «Se nos mintió sobre la situación real»

Itziar Ituño, actriz conocida por dar vida a Lisboa en ‘La casa de Papel’, ha contado cómo ha vivido el coronavirus después de que se convirtiera en una de las muchísimas personas contagiadas, pero no solo eso, sino que ha aprovechado la oportunidad para ser muy crítica con el Gobierno de España.

Itziar Ituño con mascarilla/ Foto: Instagram

Ha sido en una entrevista con la radio argentina Radio Ciudad donde ha querido hablar sobre su experiencia y también sobre cómo ha pasado la enfermedad. Con cierto en fado, ha dicho: «Yo lo pasé realmente mal y mi pareja estuvo 8 días en el hospital. No es una gripe cualquiera, da unos síntomas rarísimos, hace sentir cosas extrañas».

En cuanto a los síntomas que experimentó, ha dicho: «Empiezas con una tos medio tonta, y al día siguiente amaneces con fiebre. Se pierde el olfato de un día para otro, no le sientes olor ni sabor a ninguna cosa», pero no solo le ha afectado en su estado físico, sino también anímico: «A nivel personal me cambió mucho. Te obliga a frenar, a escuchar mucho tu cuerpo. A observarte, a identificar bien qué comer. Mientras he estado enferma he intentado hacer un cambio en mi misma».

Itiziar Ituño en un fotograma de ‘La casa de papel’

Y esta intervención ha servido para invitar a la reflexión, puesto que a su alrededor han muerto varias personas: «En mi pueblo ha habido muchas muertes, tengo conocidos cuyos familiares no han salido de esta, y ha sido muy duro no poder despedirse ni hacerles un entierro digno. Me ha tocado bastante de cerca. Es momento de un despertar de las cosas importantes, espero que esto cambie muchas cosas y la gente tenga más claras las prioridades, como tener un buen sistema de salud».

Quiere que se cuente todo

La parte más dura ha llegado cuando ha sido crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez: «No se estaba tomando en serio. Aquí se estaba obligando a la gente a ir a trabajar cuando en Italia ya había bastantes muertos. No me parece de recibo que por mantener la economía se echase a la gente a los leones. Se dieron cuenta tarde de que había que parar del todo y para entonces había un pico de muertos muy alto«, y dolida ha añadido: «Se nos mintió y se nos ocultó la situación real para que no cundiese el pánico, pero eso es tratarnos como niños a la población. Señores, esto es más importante y peligroso que una gripe. Todo esto llegó tarde y cuando eres del pueblo llano da mucha rabia».

Por último, ha concluido de esta manera: «Cuando la gente piensa que da los síntomas de una gripe y que solo afecta a los viejitos se relaja, pero no es así. Esa es otra de las grandes cosas que han ocultado. Hay mucha gente de 40 y 50 años en un hospital con respirador. Afecta no solo al sistema respiratorio, es algo neurológico. Eso da muchísimo miedo. Todo esto que no están contando deberían decirlo».