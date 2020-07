Iván González y Oriana Marzoli hacen oficial su relación en ‘La Casa Fuerte’: «¿Quieres ser mi novia?»

La relación entre Iván González y Oriana Marzoli poco a poco se ha ido consolidando, y es que entre ellos saltaban las chispas antes de entrar a ‘La Casa Fuerte’, como ellos mismos revelaron al entrar en el concurso, y ahora han querido dar un paso más y muy importante para ambos.

Oriana e Iván besándose tras confirmar que están juntos/ Foto: telecinco.es

Ha sido él el que se ha atrevido a hacerle una pregunta para formalizar lo que han comenzado, diciendo: «¿Quieres ser mi novia?», y evidentemente Oriana se ha emocionado y le ha dicho que sí. Los dos han aprovechado la ocasión para sincerarse y dar rienda suelta a su amor, tanto es así que aunque no se pueden emitir imágenes, sí que se ha podido escuchar un audio de ese momento que claramente ha avergonzado sobre todo a Oriana Marzoli.

Ya en el plató de ‘La Casa Fuerte’, ha sido Jorge Javier Vázquez el que les ha preguntado cómo lo hacen en la ducha, a lo que Iván González, aunque de primeras parecía que no iba a contestar, ha dicho: «En el suelo y apoyados en el váter», y ella ha aportado más detalles, diciendo: «De pie no porque en la ducha hay espacio, me puedo poner en cuatro. Menos mal que mi mamá me escucha todas las anécdotas de sexo, porque si no…».

Iván González y Oriana en ‘La Casa Fuerte’/ Foto: telecinco.es

Para Iván González tomar esta decisión ha significado mucho, aunque más para ella porque parece ser que es una pregunta que sí debía hacerle. «Sinceramente, desde que vine aquí cada vez me estaba uniendo más a ella. No necesitaba decirlo, pero como ella vive en un cuento de hadas, y como me dice que si no le digo que si es mi novia, pues no lo soy, pues se lo he dicho», ha añadido él. Y entre tanto, revisando imágenes de días anteriores en los que tuvieron una romántica cena, se puede ver cómo ella le dice a él: «Me pongo nerviosa y me gusta mucho hacerlo contigo», a lo que González ha contestado: «¿Sabes una cosa? Que te quiero».

Algunos apuestan, otros no

Pero dentro de la casa son muchos los que no apuestan por su relación, sobre todo Leticia Sabater, que no ha tenido ningún tipo de reparo en mostrar su opinión al respecto: «En este caso creo que Oriana sí está enamorada de Iván, pero él no, no veo futuro. Estuvimos espiándolos, es muy raro que Iván le diga cosas sin que haya cámaras, pero cuando están delante las cámaras no hace nada, y ella es la primera que lo duda». Para sorpresa de muchos, Oriana Marzoli lo ha reconocido, añadiendo: «Sí he tenido mis dudas«. En cuanto a la opinión de Juani, la madre de María Jesús Ruiz, ha dicho: «Yo me los creo y soy muy romántica. Que dejen pasar el tiempo y no digan para cuanto tiempo, poquito a poco llegarán lejos».