Ivana Icardi habla del distanciamiento con su hermano Mauro y sus problemas con su cuñada Wanda Nara en ‘Supervivientes 2020’

Tres fueron los concursantes de ‘Supervivientes 2020’ que pasaron por ‘El Puente de las emociones’, una especie de ‘Curva de la vida’ como la que se hacía en GHVIP, pero con un puente con cuatro peldaños en los que uno es la culpabilidad, otro es el perdón, el tercero es el arrepentimiento y el último es el distanciamiento. El primero fue Hugo Sierra, que habló sobre sus hijos y sobre su hermano. Después fue Barranco, que realizó comentarios principalmente sobre sus padres. Finalmente pasó Ivana Icardi, que se rompió al recordar a su familia.

Ovana Icardi habla de su familia en ‘Supervivientes 2020’ | Foto: Cuatro.com

En cuanto a la culpabilidad, se siente mal por haberse peleado con su hermano Mauro Icardi y haber metido a su madre: «Me he sentido muy culpable, aunque lo he hecho con la mejor intención. Ahora no sé cómo están ellos dos, pero siempre pienso en mi familia, para mí es lo más importante del mundo. Por eso siento esa culpa de querer arreglarlo entre ellos y la cago. No ha pasado nada grave entre nosotros. Cuando no entiendo las cosas me machaco a pensar. No sé por qué si no hice nada. Yo no entiendo por qué pasó lo que pasó entre mi hermano mi familia. Lo he achacado a su mujer, la forma que tiene de ser, que lo ha envuelto un poco, pero al final no lo sé. No creo que participar en un reality sea para alejarte de un hermano».

«Mi hermano es un futbolista, es un crack, es una persona maravillosa y sabe que le echamos de menos. He pensado mucho en él estando aquí. Es un tema que me duele mucho. Me encantaría que todo volviera a ser como antes. Me duele muchísimo, pero no está en mi mano, yo ya lo he intentado por todos los medios. Con mi cuñada he estado pensando mucho y la verdad es que con este ego de querer tener siempre la razón a lo mejor me he pelado mucho con ella y a lo mejor es el momento de que el amor por mi hermano le gane a esas ganas de estar peleándome constantemente. A lo mejor es el momento de perdonar por lo que ha pasado. Hacer una llamada por las cosas que haya hecho y le hayan molestado. Por mi parte creo que sí podemos volver a estar juntos. Nunca sabes lo que te puede pasar ni no me gustaría que les pasara nada a mi hermano o a mí o a alguien de mi familia y estar peleados», continuó Ivana Icardi, mencionando a su hermano Mauro y a su cuñada, Wanda Nara.

Quiere perdonar a su padre

Sobre el perdón manifestó que quiere practicarlo más en su vida. «Lo he pensado aquí, me encantaría poder perdonar a mi padre. Lo he intentado miles de veces y me ha defraudado muchas veces, pero me encantaría tener la fuerza cuando salga de aquí de perdonarlo y perdonar todo lo que nos hay hecho y ser una persona libre de esa carga que no me hace bien ni a mí ni a nadie, ni tampoco al rencor. Cuando pienso en el perdón, pienso en el perdón a mi padre».

Ivana Icardi se emociona al hablar de su familia en ‘Supervivientes 2020’ | Foto: Cuatro.com

Al hablar del arrepentimiento mencionó su relación con Hugo: «Querer cambiar situaciones que no me incumben y no están en mi mano. Tendría que vivir mi vida, ser más tolerante. ‘Supervivientes’ ha sacado un lado de mí que nunca quise mostrar, el de amar a una persona y que dé igual si quedo como una tonta. Antes quería quedar de dura. Me he entregado al cien por cien y me da igual. Estoy dispuesta a abrir más mi corazón y no pensar que me van a hacer daño». Para terminar llegó el momento de hablar del distanciamiento: «Con mi familia. Soy una persona que ama a su familia. Vivo sola y me gustaría estar más cerca de ellos. Me encantaría poder tener ese tipo de familia que se reúne los domingos y estar todos juntos. Poder vivir todos juntos. Por circunstancias de la vida no se puede, pero ojalá se dé y disfrutarlo al cien por cien y dejar los egos de lado», finalizó Ivana Icardi con la esperanza de que algún día su familia vuelva a estar unida.