Ivana Icardi repasa el drama de su vida en Lecturas

Ivana Icardi ha decidido repasar el drama de su vida en Lecturas. La exconcursante de Supervivientes comenta los peores pasajes de su infancia. Comienza sus declaraciones indicando que ha recuperado unos siete kilogramos de peso tras haber vuelto de Honduras.

De su relación con Hugo indica que «una persona enamorada siente, y eso duele. Lloraba por la impotencia de no entender. ¡Estábamos tan bien y lo pasé tan mal! Empezó a atacarme diciéndome que si era una mentirosa, una estratega o una víctima. No me gustaría volver con él. Me pone un freno muy grande el que se hayan metido nuestras familias. Mi madre está dolida porque me ha visto sufriendo».

De su infancia aclara que «mi hermano pequeño y yo sufrimos los daños de la separación de mis padres en 2011. Siempre he estado en guerra con él por proteger a mi madre. Pensé muchas veces en matar a mi padre. Tuvimos que denunciar».

Así las cosas, a Ivana se le sigue recordando que tuvo una relación con Hugo en lugar de todo lo que ha hecho en la isla por convertir su paso por la misma en una experiencia más llevadera.

Esperemos que no caiga en el error de convertirse en carne de Telecinco apareciendo en programas que pueden terminar por hundir su imagen pública con enorme facilidad. Abrimos, igualmente, las líneas de debate para que nos permitas conocer qué piensas de una joven que tiene toda la vida por delante y que será protagonista en las próximas semanas.

