Ivana Icardi (‘Supervivientes 2020’) desvela su drama familiar: «Pensé muchas veces en matar a mi padre»

Ivana Icardi era un completa desconocida en España cuando fue confirmada como concursante de ‘Supervivientes 2020’ y viajó a Honduras etiquetada como ‘la exnovia de Gianmarco Onestini‘, quien había vivido en ‘Gran Hermano’ una historia de amor similar a la que recientemente había protagonizado Adara Molinero. Pero rápidamente esto pasó a formar parte del pasado y se convirtió en protagonista de su propia historia.

El romance con Hugo Sierra, expareja precisamente de Adara Molinero, fue una de las historias que más minutos ocupó durante todo el reality aunque acabó de una manera totalmente inesperada: tras celebrar sus dos meses de relación, el concursante decidió ponerle fin. «Me sentí hundida«, confiesa para una entrevista de la revista Lecturas: «Veníamos de celebrar dos meses, de que me dijera que me amaba«.

El daño causado por Hugo Sierra

La argentina recuerda las noches que pasó sin dormir y sin parar de llorar por culpa del desamor. Pero algo que le dolía todavía más era la actitud que tomó con ella el que había sido su novio: «Me trataba como si no hubiéramos estado nunca juntos. Me acusaba de que yo me sacado su peor lado y de haberme victimizado«, recuda: «Una persona enamorada siente, y eso duelo. Lloraba por la impotencia de no entender. ¡Estábamos tan bien y lo pasó tan mal! Empezó a atacarme diciéndome que si era una mentirosa, una estratega y una víctima«.

Ivana todavía sigue sin entender su ruptura con Hugo Sierra | Foto: Telecinco.es

Estos comportamientos fueron los que hicieron que, pese a todo lo que todavía siente por él, la idea de reconciliarse con él cuando termine ‘Supervivientes’ no es algo que se plantee: «No me gustaría volver con él. Me pone un freno muy grande el que se hayan mentido nuestras familias. Mi madre está dolida por me ha visto sufriendo». Eso sí, a pesar de esto, sus familiares le han transmitido lo orgullosos que se sienten de su paso por la isla: «Saben que soy una guerrera».

Víctima de las mentiras de José Antonio Avilés

Ivana Icardi tuvo que hacer frente también a una nueva polémica nada más llegar a España. Su compañero José Antonio Avilés contaba en directo que la argentina había mantenido relaciones sexuales con un cámara del programa que, a su vez, tenía una relación con otra compañera. «¡Es mentira! Llevo tres meses aguantando a esta persona inventándose cosas sobre mí«, dice harta la argentina al oír hablar del colaborador de ‘Viva la vida’: «Él sabe que seguía dolida por la ruptura con Hugo. Avilés me decía que me tenía que olvidar de él».

Ivana Icardi, víctima de las mentiras de Avilés | Foto: Telecinco.es

El drama familiar de Ivana Icardi

Su expulsión de ‘Supervivientes 2020’ no le permitió a Ivana Icardi poder realizar su propio puente de las emociones en el que, seguro, hubiese expuesto muchos momentos complicados de su pasado, igual que hicieron Elena y Ana María Aldón. Precisamente con ellas comparte unas complicadas vivencias: los malos tratos a manos de su progenitor. «Mi hermano pequeño y yo sufrimos los daños de la separación de mis padres en 2011. Siempre he estado en guerra con él por proteger a mi madre», confiesa la argentina. La situación llegó a ser tal que llegó a tener pensamientos recurrentes con matarlo: «Pensé muchas veces en matar a mi padre», asegura: «Tuvimos que denunciarlo«, añade.