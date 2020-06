Ivana, sobre su romance con Hugo: «Ahora quiero que me demuestre que no va a volver a ponerse como en la isla»

Ivana Icardi se ha convertido en uno de los rostros más populares de la televisión en España después de su paso por ‘Supervivientes 2020’. La concursante ha conseguido el cariño del público a pesar de haberse quedado a las puertas de la final. Ademas, Ivana consiguió el amor en el programa y, aunque Hugo Sierra la dejó en pleno reality, parece que el uruguayo se ha arrepentido y han decidido darse una segunda oportunidad.

Era en ‘Sálvame’ donde Ivana llamaba en directo a Hugo y donde confirmaban que se iban a dar una segunda oportunidad. La joven ha asegurado que continúa enamorada y que ahora las cosas fluyen mucho más que en la isla. Ivana ha estado en ‘El programa de AR’ y ha contado cómo se siente ante esta relación: «A mí me gustaría mudarme aquí a Madrid porque en Italia no me siento», decía, algo que facilitaría mucho las cosas entre Adara y Hugo.

Ivana Icardi y Hugo Sierra salen a comer juntos por Madrid

Los colaboradores no han dudado en preguntarle a Ivana sobre las explicaciones que le había dado Hugo de por qué la había dejado en ‘SV’ y respondía: «Siguió con lo mismo, diciéndome que no le gustó el gesto que yo tuve, que no pensé más en él. No le pareció bien que yo no pensara en él en esa prueba pero como yo siempre dije yo también estaba participando. No fue el hecho del pepito, sino el hecho de luchar tanto». «Yo lo que le dije es que no me podía decir eso porque él era el primero al que le gustaba ganar y que le cambiaba el humor y el ánimo pero tampoco lo machaqué tanto», añadía.

Además, Ivana tiene claro lo que espera de esta relación: «Si vuelve a pasar eso yo lo tengo claro, haría lo posible para que el enamoramiento que tengo se vaya. Ahora quiero que me demuestre que no va a volver a ponerse así como en la isla. No lo volvería a soportar», decía contundente. La pareja, aprovechando la jornada en Telecinco de Ivana, decidió quedar para comer y se han podido captar las primeras imágenes de ellos como pareja.

Problemas familiares

Tras su visita al programa de la mañana, Ivana estuvo en ‘Sálvame’ e hizo la curva de la vida, con la que se emocionó bastante. «Vivimos una infancia dura. En el año 2002 mi familia se decidió por Canarias. Fue dura la separación de mis padres. Fue fuerte porque le tuve que decir a mi madre que yo le ayudaba a hacer la maleta para cuando quisiera irse, que yo la iba a apoyar en todo. Fue duro porque mi padre no lo aceptó, entró en depresión y lo vivimos mi hermano pequeño y yo».

Ivana llora al hablar de su familia | Foto: telecinco.es

Además, Ivana ha hablado sobre las situaciones económicas vividas en la infancia: «Me pesa un montón el tema de las situaciones económicas que hemos pasado, por eso siempre me he colgado la mochila de ayudar a mi familia». Respecto a la relación con su hermano Mauro, lo tiene claro: «Me gustaría reconciliarme con mi hermano. Llegué de la isla con ganas de hacer las paces y esa señora dijo que yo lo que digo es para hacer más prensa. Sabe que tengo ganas de terminar con todo esto. Nos peleamos por ir a ‘GH’ en Argentina y, a partir de ahí, mal», comentaba aludiendo a la mujer de su hermano.