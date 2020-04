Ivana y Fani, a la gresca en ‘Supervivientes 2020’: «Eres un cero a la izquierda, de mí olvídate»

Que Fani e Ivana no son amigas es una realidad desde prácticamente el principio del concurso. Y aunque cuando volvieron a convivir juntas en la playa de los desvalidos parecía que lo suyo mejoró, no se fían la una de la otra y a la mínima ha saltado la chispa.

Después de una conversación entre Fani, Yiya y Nyno sobre la relación de Hugo e Ivana y sobre la posibilidad de que el primero tengo celos del cantante ha sido la ‘excusa’ para tener una trifulca. En dicha conversación la de ‘La isla de las tentaciones’ consideraba que no tenía razón para tener celos y se preguntaba si lo que Yiya quería decir es que «¿Ivana se acerca a Nyno aporta por qué han creado una trama?».

Fani, en plena trifulca / Cuatro.com

Al día siguiente esa conversación llegó a oídos de Ivana y la italiana decidió cargar contra su compañera: «No me critiques, no hables de mí. No te voy a decir lo que has dicho pero no hables de mí. De mí olvídate», le pedía una y otra vez de forma insistente.

Fani e Ivana, sin llegar a un entendimiento

Al escuchar todo eso, Fani no tuvo inconveniente en decirle que la vida de la italiana no le importa lo más mínimo: «Para mí eres una mierda, ¡payasa!«, replicaba al escuchar a Ivana decir que era «un cero a la izquierda«.

Ivana y Fani discutiendo en la playa / Cuatro.com

La discusión siguió y siguió y Fani insistía en que no hablaba de su compañera porque para ella eso es perder «mi tiempo»: «No hablo, me la suda tu presencia y todo. Yo hago un comentario en base a una conversación ya está», decía sin llegar entre ellas a ningún tipo de entendimiento.