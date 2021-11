Ivonne Reyes comenta si su hijo Alejandro será heredero de Pepe Navarro

Ivonne Reyes ha querido comentar qué piensa sobre la posibilidad de que su hijo sea el heredero de Pepe Navarro. Lee sus declaraciones al respecto.

Ayer le indicaba a Marta Riesco que «estoy tranquila porque la justicia me ha dado la razón. Es algo ya juzgado».

«Alejandro es su hijo legítimo, ha sido reconocido en una sentencia judicial firme. Además cuando se interpuso la demanda de filiación, se solicitaba la inscripción en el registro civil de Madrid. Por lo tanto es un hijo con los mismos derechos que sus hermanos y es inamovible a todos los efectos legales».

«No vi el programa en directo pero he visto pedazos de la entrevista por Twitter y lo que mis amigos me iban mandando. Es absolutamente falso que los hermanos de su hijo le puedan desheredar en algún momento» añadía. «De momento, me quiero mantener al margen y no hablar con los medios. Voy a esperar. Yo ahora me dedico a ser coach comunicacional y doy charlas y directos desde mi cuenta de Instagram. Mi hijo se va a mantener al margen de todo esto y jamás va a entrar a hablar de su padre. No le interesa, él sigue con su trabajo de actor en Madrid por el que lleva preparándose tanto tiempo. Me esperaba todo lo que contó Pepe Navarro, no hubo nada que me sorprendiera. Él es muy previsible» sentenciaba.

En fin. El tiempo nos aclarará qué sucede finalmente con Alejandro y cómo afronta las próximas y posibles demandas. Esperamos tu opinión al respecto de estas declaraciones.

