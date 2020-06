J. K. Rowling, de nuevo tachada de «transfoba» por bromear con la expresión «la gente que menstrúa»

El pasado sábado 6 de junio J.K. Rowling compartía en su cuenta de Twitter un artículo de opinión titulado: ‘Creando un mundo post-covid-19 más igualitario para la gente que menstrúa‘ acompañado de las siguientes palabras: «‘Gente que menstrúa’. Estoy segura de que había una palabra para esa gente. Alguien que me ayude. ¿Wumben? ¿Wimpind? ¿Woomud?«, haciendo referencia a la palabra ‘Women’ que en inglés significa «mujeres».

