Jacob Petrus: todo acerca del relevo de Ana Obregón en Nochevieja

Noticia inesperada la surgida en la tarde de este miércoles. A tan solo 48 horas de las Campanadas de fin de año, Ana Obregón ha dado positivo en Covid-19 y no podrá estar presente en la Puerta del Sol. Un giro drástico de los acontecimientos que otorga un protagonismo inesperado a Jacob Petrus. TVE no lo ha dudado y ha buscado relevo de inmediato. A muchos les sonará su nombre e incluso su cara pero puede que otros no ubiquen al nuevo presentador de Nochevieja en la cadena pública.

Nacido en Manresa hace 45 años, Petrus tiene una dilatada experiencia en los medios de comunicación, si bien sus inicios académicos no fueron en uno de ellos. Se graduó en Geografía por la Universidad de Barcelona con especialización en Climatología y eso le permitió ser jefe de meteorología de Telemadrid durante 9 años. Después dio el salto a TVE para presentar El Tiempo. El catalán es un comunicador tremendamente polifacético y desde hace siete años (2014) se desenvuelve como presentador de Aquí la tierra, un espacio divulgativo sobre el clima y la meteorología a nivel global.

No es un tipo muy dado a estar en primera línea mediática pero basta echar un vistazo a su Instagram para darse cuenta del tremendo carisma que tiene. Está muy comprometido con el medioambiente y la sostenibilidad. De hecho, evita coger el coche siempre que puede en pro de la bicicleta. Además, es un gran amante de los animales -en especial de las aves- y le gusta mucho disfrazarse, así como los planes con amigos. De su vida privada apenas ha trascendido nada más allá de que tiene dos hijos. Como curiosidades caben destacar que vive en Madrid y que su refugio para desconectar es el lago de la Casa de Campo. Fuera de la capital, su lugar preferido es la Cerdaña catalana.

Jacob Petrus es una de las caras visibles de la gala Inocente, Inocente donde TVE muestra su lado más solidario cada 28 de diciembre. Tan solo un día después de presentarla junto a Anne Igartiburu, recibe esta noticia, que aunque sea por enfermedad de compañera no deja de ser una oportunidad de oro para él, un reto de altura. Precisamente, junto a la vasca formará una pareja de altura que buscará el liderato de audiencia.

Los otros presentadores de las Campanadas

Jacob Petrus y Anne Igartiburu serán la cara visible de la Nochevieja de TVE, que también contará con Nieves Álvarez y Roberto Herrera, encargados de retransmitir las uvas desde las preciosas Islas Canarias. No será fácil ganar la batalla de audiencias ya que rivalizarán con otros rostros muy potentes. Paz Padilla y Carlos Sobera serán los encargados de retransmitirlas para Mediaset España.

Qué decir de la otra reina de la Nochevieja: Cristina Pedroche. La de Vallecas formará tándem junto a Alberto Chicote de nuevo para dar las campanadas en Antena 3 y de nuevo tendrá puestas en ella todas las miradas. ¿Con qué look deleitará esta vez? En La Sexta serán Cristina Pardo y Dani Mateo los presentadores. Fuera de la tele, Ibai Llanos se tomará las uvas en streaming a través de su canal de Twitch, donde ya fue líder el año pasado.