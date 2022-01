Janet Jackson confirma la peor versión de su hermano Michael

Se podría decir que existen “luces y sombras” en la vida de todos los artistas, y en el caso de Michael Jackson no iba a ser distinto. Pese a ser considerado como “el Rey del Pop” tras haber marcado un antes y un después en el panorama musical internacional, el artista podría haber tenido una actitud un tanto cuestionable con algunos miembros de su familia. Así lo ha desvelado su hermana Janet en su nuevo documental, el cual se estrenará el próximo viernes y promete ser todo un éxito dadas las durísimas declaraciones de la estadounidense.

La hermana pequeña de los Jackson Five se ha encargado de desvelar algunos de los detalles más tristes que recuerda con respecto a su relación con su hermano Michael, habiendo sido objeto de sus constantes burlas a consecuencia de su sobrepeso y llegando a crear un complejo en la cantante que le habría estado persiguiendo hasta hace apenas unos años: “Hubo momentos en que Mike solía burlarse de mí y llamarme con apodos como cerda, jaca o vaca. (…) Él se reía y yo también me reía con él, pero había algo en todo aquello que me dolía. Cuando tienes a alguien cercano que te dice que estás muy gorda, te afecta”, aseguraba visiblemente apenada.

En este documental de cuatro episodios, Janet ha explicado cómo estos continuos comentarios hicieron que ella misma pusiera en entredicho su imagen propia y su alimentación, siendo este el tema principal de la grabación y de la juventud de la hermana de Jackson. Se podría decir que este problema se fue agravando cuando consiguió a los 11 años su primer papel como Penny en la quinta temporada de Good Times: “Como según cómo me encuentro emocionalmente, cuando estoy estresada o muy cabreada, la comida me consuela”, confesaba, llegando a admitir haber pesado casi 80 kilos para dar vida a un papel e incluso haber vivido en la otra cara de la moneda al convertirse en la imagen de Nutrisystem, empresa encargada de ayudar a las personas a perder peso.

Aunque esos tristes recuerdos hayan marcado un antes y un después en su infancia, Janet ha confesado que tanto Michael como Randy fueron los hermanos a los que más unida se sintió en aquel tiempo. No obstante, serán otros invitados los que participarán en el documental de la artista, como Mariah Carey, Samuel L. Jackson o Justin Timberlake. La aparición de este último ha causado gran controversia entre los cantantes, ya que durante una actuación junto a Jackson en la Super Bowl de 2004 arrancó parte del traje de la artista, dejando que todos los allí presentes vieran su pezón. Este acto no pasó inadvertido para la prensa y para la sociedad en sí, que protagonizaron parte del acoso del que Janet fue víctima. Por su parte, Timberlake no tuvo más remedio que admitir su error y disculparse: “Me importa, la respeto y sé que la fallé”, escribió en su cuenta de Instagram. Pero, ¿qué tendrá que decir en el documental de la bailarina?