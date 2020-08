Javier Santos no pierde la esperanza de conocer a Julio Iglesias: «Le preguntaría por qué ese rechazo eterno»

Javier Santos ha sido uno de los invitados al primer ‘Sábado Deluxe’ tras el descanso estival. El joven se ha sentado cuando se cumplen tres décadas desde que su madre María Edite interpusiera la primera demanda de paternidad a Julio Iglesias, que se niega a reconocer como hijo a Javier Santos.

Una entrevista en la que el joven, además de contar cómo vive esta lucha legal, también ha deseado que, tras las preocupantes imágenes del artista con dificultades para caminar, su salud no se resienta: «Estoy preocupado por la salud de mi padre, espero que esté bien y dure muchos años y así será mayor la esperanza de poder conocerlo«. Asimismo también ha asegurado que su gran ilusión es que conociera a su hija, su nieta.

Javier Santos hablando de Julio Iglesias / Telecinco.es

Santos ha contado cómo fue el encuentro que tuvo con su abuelo Julio Iglesias Puga en una rueda de prensa de Julio Iglesias en Valencia cuando él era pequeño: «Me puse muy nervioso. Estaba muy asustado. Vi a mi abuelo, a ‘Papuchi’, le vi venir hacia mí, se me quedó mirando la cara fijamente durante un momento, agachó la cabeza y siguió para adelante«, ha contado asegurando que esa imagen nunca se borrará de su mente.

Javier Santos: «Julio José me presentaba como su hermano»

Además, aunque, a pesar de que las pruebas de ADN señalan una coincidencia del 99,9%, Julio Iglesias no le reconoce como hijo, no ocurría así en el pasado con alguno de sus hermanos. Así, durante su época viviendo en Miami, «Julio José me presentaba a sus amigos como su hermano. Me decía que le hacía mucha gracia que me parecía mucho a mi primo Carlos». Asimismo, tampoco ha tenido problema en confesar que sigue la vida de sus hermanas a través de las redes sociales.

Javier Santos hablando de Julio Iglesias y sus hijos / Telecinco.es

Y aunque no rechazaría la herencia que le corresponde como hijo del cantante, Javier Santos solo sueña con poder encontrarse algún día con su padre. Si ese día llegara, tiene clarísimo cuál sería la pregunta que le haría: «Por qué ese rechazo eterno«. Un rechazo que él no ha sentido a pesar de todo: «Es mi padre y no le odio».