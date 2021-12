Jeniffer Aniston: «la industria no quiere glamour, quiere tiktokers»

Jeniffer Aniston ha decidido hablar claro sobre lo que prefiere la industria del cine y del entretenimiento en estos momentos. Su opinión te sorprenderá.

Jeniffer Aniston ha decidido hablar claro sobre lo que prefiere la industria del cine y del entretenimiento en estos momentos. Su opinión te sorprenderá. Antes, comentó que la reunión de Friends supuso una sorpresa. «Estás allí sin saber qué pasaba la última vez que estabas allí. Es como decirle al pasado si te recuerda y si él mismo recuerda lo malo que fue. En esos momentos pensabas que todo lo tenías por hacer y que todo era fantástico sin tener ni idea de que estabas viviendo el momento más duro de tu vida».

Cuando terminó la serie reconoce que quería una vida más o menos normal, pero «todo cambió. Siempre puedes mirar tus altibajos. Si eso no hubiera pasado no estaría aquí hoy» reconoce con una sinceridad casi inédita en sus declaraciones.

También añade que «no se lo que quiere la industria porque no hay industria. De hecho, ya no quiere glamour, sino a tiktokers. Todo parece estar centrado en quién tiene más seguidores en TikTok o en Instagram. Se contrata a alguien dependiendo de su fama. No lo entiendo y tampoco voy a abrirme un perfil en TikTok para que me contraten».

De sus años de revistas del corazón reconoce que «la gente sigue pensando que soy famosa. No leo una revista de esas desde hace mucho tiempo. Igual ahora voy a tener gemelos a los 52 años (risas). Las redes sociales le han dado la espada de Damocles a cualquiera que quiera usar su perfil para masacrar a la gente. Todo ha cambiado. No se por qué hay tanto crueldad. A veces me pregunto cuándo empezó todo a cambiar».

«Se me aplicó una doble vara de medir. Los hombres se pueden casar cuantas veces quieran y también con mujeres de 20 o 30 años. Las mujeres no podemos. Ahora mismo me he dado cuenta de que los hombres a partir de los 20 años tienen barra libre o algo así. No lo tengo demasiado claro». Esperamos que nos comentes tu opinión sobre estas declaraciones.

