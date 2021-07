Jennifer Lopez y Ben Affleck no quieren casarse

Una pareja de moda en 2002

>Ben Affleck y Jennifer Lopez fueron una de las parejas más populares durante los dos años que estuvieron juntos a principios de los 2000. En ese momento ambos estaban en una fase de crecimiento en sus respectivas carreras y todo el mundo quería saber de ellos.

Se conocieron rodando la película Una relación peligrosa, y la química se palpaba entre ellos y no solo en la pantalla. De hecho JLo se divorció de su entonces marido, Cris Judd, y confirmó los rumores que decía que la pareja habría sobrepasado la pantalla. Eran tan mediáticos que ambos participaron en el videoclip de Jenny from the block, protagonizaban escenas en las que los perseguía la prensa.

