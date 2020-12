Jerseys con volantes: la tendencia que crece

Si hace tiempo que quieres comprarte un jersey de punto, no lo dudes, esta temporada no inviertas en estampados originales ni en jerseys, por ejemplo, con flecos o flores ¡activa tu brújula de tendencias y ponte a cazar jerseys con volantes, pues seguro que en cuanto te hagas con unas de estas prendas, se convertirá en algo que no querrás quitarte en todo el invierno.

Muchas famosas y referentes del Street Style ya han apostado por ellos y aunque al principio no lo teníamos muy claro, parece que la tendencia ha terminado por calar ¡y nos vemos abocadas a probar suerte con algún diseño que tenga cabida en nuestro armario!

La parte interesante es que al ser una prenda que se sale de lo común, se convertirá en la protagonista de cualquier look, así que introduciendo un jersey con volantes a nuestro outfit podremos optar por unos tejanos más básicos en la parte de abajo y no habrá necesidad de rompernos la cabeza pensando en todo el look ¡estos jerseys llega para salvarnos esos días fríos en los que además tenemos poca imaginación para inventarnos un conjunto increíble!

Le dará un toque sofisticado a cualquier outfit y, atentas chicas con poco pecho pues si encontráis un jersey con volantes en el busto, ¡este conseguirá que parezca que sois más voluminosas!

A continuación, una selección de jerseys con volantes para que te vayas haciendo a la idea y puedas inspirar tú compra de esta temporada según el efecto que quieras conseguir con tu nuevo jersey.

De color blanco

Aunque está claro que el negro es el color que más estiliza, el blanco también puede hacer esa función y este jersey de Shein es una clara prueba de ello.

Gracias a las líneas verticales de la parte del torso te verás más esbelta y los volantes estratégicos que lleva a los costados, al contrario de hacerte parecer más ancha, le darán movimiento a tu figura y harán que tus movimientos parezcan más gráciles ¡de la misma forma que lo conseguirán los volantes al final de las mangas!

Estos se encargarán de crear un efecto óptico que alargará tus brazos y darán protagonismo a tus manos cuando gesticules, así que hazte una bonita manicura porque, definitivamente ¡la gente se fijará!

Un truquillo: si tienes curvas este tipo de jersey sienta genial. Y lo puedes combinar con pantalones rectos.

Volantes pequeños y puntos calados

Este jersey neo-retro de Promod nos ha encantado en cuanto lo hemos visto ¡fíjate en todos los detalles que tiene! Para las más románticas es perfecto ya que se trata de un diseño muy femenino; el tejido enriquecido con alpaca, lo que lo hace súper suave y entre sus puntos fuertes encontramos algunos unos toques de brillo y una zona algo calada.

El cuello redondeado en canalé, también lo convierte en la apuesta perfecta para esos días de frío en los que no queremos llevar demasiado escote pero aun así, queremos dar importancia a la zona donde el cuello termina. Además, ¡es innegable que este color petróleo es ideal para ponerle un poco de color a los días más grises!

Con un discreto toque folclórico

Un jersey fino y algo cortito para aquellas que les gusta marcar cintura sin arremeter la parte de arriba por dentro del pantalón; este jersey de Asos con doble volante en la manga es perfecto para esas chicas que quieran dar más estructura a su espalda y, sobre todo si eres alta y delgada, te aportará un poco de volumen en la parte de arriba con el que podrás jugar si te atreves a incluir accesorios como un collar múltiple o un colgante largo.

Al ser gris, es ideal para una infinidad de ocasiones y dependerá de con que lo combines para que adopte una función u otra en tu outfit ¡Ideal tanto si quieres algo más festivo combinándolo con una falda de efecto piel como si quieres apostar por un look sporty añadiendo unas bambas y un pantalón cómodo. ¡Al tener una media manga y ser algo fino, seguro que puedes disfrutarlo durante todo el año!

Por qué apostar por los jerseys con volantes