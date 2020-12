Jesé es despedido del PSG tras intervenir en directo en La casa fuerte 2

Decía Jesé el pasado jueves en La casa fuerte 2 que le gustaría pasar más tiempo con Aurah y con su hijo. Tras ser despedido 24 horas después podrá hacerlo.

Decía Jesé el pasado jueves en La casa fuerte 2 que le gustaría pasar más tiempo con Aurah y con su hijo. Tras ser despedido 24 horas después podrá hacerlo. Si bien el equipo no va demasiado bien en la Champions League, lo que no ha tolerado su presidente es que aparte de no rendir en lo deportivo se meta en fregados televisivos.

Tuchel, el entrenador, lo apartó del equipo hace meses. Jesé llegó al PSG procedente del Real Madrid en 2016 y salvo cobrar no se le reconoce ningún tipo de acto deportivo a favor del equipo que le paga.

Su contrato terminaba en junio, pero lo del jueves fue el punto final a su andadura parisina. Se acabó lo de pagarle a alguien para entrenar en solitario y para pegarse la gran vida en París. La rescisión del contrato ha estado motivada por la participación del futbolista en el programa de Telecinco, algo que según el presidente del club es intolerable para un jugador de su equipo.

Ahora intentan maquillar la situación indicando que la ruptura es amistosa y que no se trata de un castigo al que iba a ser el sucesor de Cristiano Ronaldo y que, lamentablemente, no será nada al menos en el PSG. Dicho sea de paso, en el club sí miran a otro lado cuando otros futbolistas se dedican al dolce far niente, pero la única verdad es que este señor recibirá su cheque y se irá a Canarias, imaginamos, con una Aurah Ruiz que sigue «flipando» y que ayer se supo que destrozó la villa en la que estaba el antedicho con otra chica. Esperamos tu opinión al respecto de una relación tan incendiaria como digna de comentario.

