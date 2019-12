Jesé Rodríguez anuncia el nacimiento de su cuarto hijo junto a Janira Barm

Jesé Rodríguez ya tiene familia numerosa. El futbolista ha anunciado a través de las redes sociales que se ha convertido en padre del que será su cuarto hijo. Poco se sabía sobre su nueva relación con Janira Barm, con la que tan solo llevaba saliendo unos meses, pero parece que la cosa iba viento en popa porque se han convertido en padres de su primer hijo en común.

Para el futbolista la llegada de este pequeño supone añadir un miembro más a su familia, puesto que tiene dos hijos de la primera mujer, después el hijo que tiene con Aurah Ruiz y, ahora, Kenai, el pequeño que ha tenido junto a Janira Barm. Sin duda, son momentos muy felices para Jesé que ha vivido la llegada de otro hijo a su vida. Para celebrar el nacimiento, ha querido compartir en redes unas fotografías de lo más bonitas en las que se ve al bebé recién nacido y a la madre.

Jesé comparte esta foto con su hijo recién nacido y Janira Barm | Instagram

En las imágenes se puede ver cómo Jesé Rodríguez besa dulcemente en la frente a su pareja mientras sostiene al pequeño entre sus brazos. Una estampa de lo más tierna y familiar que va acompañada de otras dos fotos en las que Janira luce embarazo y bodypainting sobre la tripa. Además, el futbolista ha acompañado estas imágenes con un bonito texto: «Eres la mujer de mis sueños y el amor de mi vida así cada día desde el primero lo he sentido y lo has demostrado me has dado un bebé precioso fruto de nuestro amor verdadero puro y sincero me has hecho ser mejor en muchas cosas».

Ha encontrado su media naranja

Jesé Rodríguez ha declarado el amor que siente hacia Janira Barm: «Me has cuidado muchísimo tanto a mí como a mis hijos y familia nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí, más en momentos malos que buenos. Te estaré siempre agradecido esos malos momentos que hemos pasado juntos son anécdotas de las que muchas veces nos reímos cuando hablamos ahora viene lo mejor ser una familia y vivir momentos bonitos maravillosos y únicos. Sabes que podría escribirte un libro de amor porque mis sentimientos por ti como tú sabes no tienen límites eres la mujer que todo hombre quisiera tener soy un privilegiado de tenerte te doy las gracias por todo mi amor, eres ÚNICA TEAMO y gracias a tu familia que también me han tratado como si fuera un hijo. Por cierto, ya desde que sentiste que nuestro bebé estaba dentro de ti ya eras una súper mami. Princesita y Príncipe. Kenai», concluía añadiendo el nombre de su pequeño.