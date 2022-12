Jessica Bueno confirma que se ha separado de Jota Peleteiro

Jessica Bueno ha confirmado, implícitamente, que se ha separado de Jota Peleteiro a pesar de haberlo negado hace unos días.

Ha sido en Instagram donde ha colgado un texto que dice así «Lo ves todo. Los altibajos. Cuando hay momentos difíciles, intentas apoyarle. Ves el dolor, la decepción, la frustración. También la sientes. Le ves analizar cada segundo del partido. Escuchas las críticas y estás lista para defender. Es imposible que no te tomas las cosas de manera personal. Desde tu perspectiva ves las cosas desde otro lado, tus ojos están abiertos a lo que ocurre entre bambalinas. La inseguridad, el favoritismo, la falsedad, la presión, las opiniones, los celos. Lo ves todo».

Posteriormente, añadía otro en el que indicaba que «no tengo palabras para agradecer tanto cariño. Tantas mujeres abrazándome desde la distancia y que me reconfortan tanto. Tantas mujeres impulsándome hacia delante. Me siento afortunada por cada uno de los mensajes que he recibido. Gracias de corazón».

Así, Jota estaría ya viviendo con otra mujer y ella se queda con sus hijos, de momento, en Inglaterra. A partir de ahora, poco se sabe de cuál será su destino o del posible acuerdo económico que alcance para seguir adelante con su vida.

Desde LCR nos sumamos a los mensajes de apoyo enviados y le deseamos que pase página en cuanto pueda. A buen seguro, así será. Mientras tanto, le queda el refugio de su familia y amigos. Esperemos que estas fiestas que se avecinan sean llevaderas para Jessica. Coméntanos qué te parece la noticia y cómo crees que reaccionará la modelo ante la nueva etapa que tiene por delante.

