Jessica Bueno muestra con naturalidad su tripita posparto

Jessica Bueno no puede estar más feliz. Hace tan solo un mes dio a luz a su tercer hijo. El segundo en común con su marido, Jota Peleteiro, pues su primer hijo nació fruto de su antigua relación con Kiko Rivera. La modelo ingresó el pasado 13 de julio en el hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, en Sevilla, donde recibieron con mucha ilusión a este nuevo miembro de la familia al que han llamado Alejandro. Pese a que Bueno ha sido siempre muy celosa de su intimidad, lo cierto es que a través de las redes sociales ha ido compartiendo el proceso de esta dulce espera. Además, hace escasas horas ha publicado una serie de fotografías en las que muestra cómo está cambiando su cuerpo tras convertirse de nuevo en mamá.

“Buenos días. Después de publicar la instantánea que compartí ayer, muchas me habéis preguntado que cómo me he recuperado tan rápido”, ha comenzado diciendo a primera hora de la mañana de este jueves. “No hice nada salvo comer sano”, ha revelado Bueno a sus ‘followers’. “Mantenerme todo el día con el pequeño y dormir poco por las noches, ya que cada 3 horas se despertaba para comer. No hay ningún secreto. La tripa aún no ha desaparecido y me tiene…”, ha dicho con humor.

La modelo ha recalcado que debe tener paciencia porque sabe que tarde o temprano desaparecerá. “Esta es mi tripa un mes después de dar a luz”, ha escrito en una imagen en la que aparece con un conjunto deportivo de rayas enseñando su tripita. Por otro lado, ha confesado que en ninguno de sus embarazos la han salido estrías. “Eso ayuda a que la piel quede más tirante. Imagino que la constitución de cada cuerpo hará que tarde más o menos en recuperarse el cuerpo”, ha añadido.

“Aún tengo esta pequeña bola en la parte baja. La sensación que tengo es como si tuviera gases. La siento dura e hinchada. Me han dicho que es normal cuando el parto es por cesárea. Es por eso por lo que tarda en desaparecer un poco más”, ha comentado. Jessica, ha revelado también que durante los 9 meses de embarazo ha practicado deporte, y que eso en gran medida la ha ayudado a ir recuperándose algo más rápido de lo normal. “Como veis mi ombligo está volviendo a su sitio”, ha dicho contenta.

La expareja de Kiko Rivera dio a conocer a vía redes sociales el nacimiento de su pequeño. «Qué felicidad al sentirlo cerca al final. Ya está aquí Alejandro, mi tercer pequeño. Todo ha ido muy bien. Finalmente muchos teníais razón y ha nacido por cesárea, pero los dos estamos bien. Unos días para recuperarme y pronto estaremos en casa todos juntos», escribió emocionada.