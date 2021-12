Jesulín de Ubrique, un padre de familia numerosa con luces y sombras

Jesulín de Ubrique y Belén Esteban se conocieron en 1995 y en 1999 daban la bienvenida a su primera hija, Andrea Janeiro, quien siempre se ha mantenido alejada del foco mediático por decisión propia. Al poco tiempo de nacer su primogénita el torero y la actual colaboradora de Sálvame tomaban la decisión de continuar sus vidas por caminos separados. Ese fue el principio del fin para una de las parejas más perseguidas de la crónica social de nuestro país de los 90. Después comenzaron los reproches y la falta de entendimiento. Es por eso que hoy en día no mantienen ningún tipo de relación. De hecho, la de Paracuellos no ha dudado en decir abiertamente que “el padre de su hija” no se ha preocupado lo suficiente de Andrea Janeiro.

Tras el romance con Belén Esteban, Jesulín de Ubrique se dio otra oportunidad en el amor cuando conoció a María José Campanario, su actualmujer y madre de sus dos hijos. El 27 de julio de 2002 después de dos años de noviazgo, el diestro y la odontóloga se daban el ‘sí, quiero’ en la capilla de San Francisco de Paula, en la hacienda Benazuza.

Han pasado casi dos décadas de aquel día y durante todo este tiempo las luces y sombras han «empañado» su matrimonio, principalmente por su enemistad con Belén Esteban y las numerosas polémicas a las que se han tenido que enfrentar.

Tanto Jesulín como Campanario han intentado evitar los platós de televisión para así alejarse en la medida de lo posible del foco mediático. Recientemente, el matrimonio ha tenido que vivir uno de los momentos más complicados con una de sus hijas. Se trata de Julia Janeiro. La joven habría interpuesto una demanda a su expareja, Bryan Mejía por una presunta agresión, tal y como revelaron en Sálvame. Motivo por el que la odontóloga y el torero no lo han pasado nada bien. Todo este asunto está judicializado por lo que por el momento, será la Justicia quien determinará a quien da la razón.

María José Campanario, embarazada

Esta misma semana salía a la luz gracias a la revista ¡Hola! que María José Campanario y Jesulín de Ubrique esperan su tercer hijo en común. Una noticia por la que Belén Esteban ha felicitado al matrimonio. «Os doy la enhorabuena, os lo digo de corazón. Espero que María José Campanario tenga un embarazo muy bueno y lo lleve bien con su enfermedad. Pero no voy a hablar más del embarazo por mi prioridad. Con ellos he tenido mil quinientos problemas, pero un bebé es un momento de felicidad», dijo en un primer momento la tertuliana. «Me duelen cosas pero no las voy a decir. No quiero que la mecha se me encienda para no salir ardiendo, porque no me merece la pena. Cada uno sabe cómo lo hace y cómo lo hace», añadió sobre la relación que mantiene Jesulín con su hija, Andrea Janeiro.