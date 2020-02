Jesús Bonilla desvela que Antonio Resines no quiso hacer en un primer momento ‘Los Serrano’

Jesús Bonilla y Antonio Resines son uña y carne. Quizás para el público más joven, puede que el único nexo de unión que pudieran establecer entre ambos es el de su participación en ‘Los Serrano, pero lo cierto es que los dos actores se conocen nada más y nada menos que desde la década de los ochenta, cuando coincidieron por primera vez en el rodaje de una película. Desde entonces ambos actores han entablado una bonita amistad de la que han dado buena cuenta en ‘Mi casa es la tuya’, dejando entrever la complicidad y la plena confianza que existe entre ellos.

Precisamente durante la velada Jesús Bonilla ha revelado que Antonio Resines estuvo a punto de no participar en ‘Los Serrano’ porque previamente había tenido una pelea con Globomedia, la productora encargada del proyecto. «Le tuve que convencer en el Retiro. Les tenía manía a Globomedia porque le habían llevada a grabar ‘7 vidas’ y no le habían dado un camerino. La productora no se atrevía a llamarle a él directamente después de la bronca», ha contado ante la mirada atónita de Resines que pedía riéndose que no lo metieran en el programa.

Jesús Bonilla y Antonio Resines hablan de su amistad en ‘Mi casa es la tuya’/Foto: Telecinco

«Me van a echar de España directamente», ha dicho Antonio Resines, que no se acordaba de la anécdota y no podía aguantar la risa. Pero la cosa no ha quedado ahí, sino que Bonilla ha contado incluso que tras la primera reunión con el productor al frente, Resines le soltó que el guion no le había gustado y que si acaso solo «le había gustado lo de la escobilla», escena que se convirtió en una de las más icónicas de la ficción.

Una amistad con mucho feeling en la pantalla

Como ya hemos dicho, los dos actores se conocen desde que en los años ochenta coincidieran por primera vez en el rodaje de una película y, desde entonces, han sido unos cuantos los trabajos en los que han vuelto a compartir secuencias. De hecho, hasta tal punto llega su confianza que incluso ambos coinciden en que hasta para pegarse saben hacerlo de una forma que solo ellos saben y que se han encargado de practicar junto a Bertín Osborne.