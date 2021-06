Jesús Manuel estalla contra Sálvame: se siente ninguneado por sus directores

Paz Padilla amenaza a sus colaboradores

< La dirección de Sálvame ha estrenado una nueva sección. En este espacio sacará a la luz los secretos de sus colaboradores estrella. La presentadora no ha dado el nombre del afectado y Jesús Manuel se pensaba que iba a ser él. Por ese motivo, les ha advertido a sus directores que no estaba dispuesto a tolerar ciertos atrevimientos. El periodista no consiente convertirse en personaje. Reconoce que tiene muchas cosas que esconder, aunque no tiene miedo a nada. “Mis amigos saben mis secretos”, asegura.

Siguiente: Los colaboradores se burlan de Jesús Manuel