Jesús Manuel Ruiz asegura en ‘Sálvame’ que Ortega Cano está triste y hundido

El acercamiento entre Ana María Aldón y Antonio Pavón en ‘Supervivientes 2020’ está teniendo sus consecuencias fuera de la isla y no parece que sean muy buenas. La pareja de Ana María Aldón, José Ortega Cano, parece estar molesto con la actitud que está tomando su mujer en Honduras según cuenta el colaborador de ‘Sálvame’ Jesús Manuel Ruiz.

Chelo García Cortés hablando del tiema/telecinco.es

Entre toda esta situación, los colaboradores del programa no han querido dejar pasar la oportunidad y han opinado sobre la relación de Ana María Aldón y su compañero Antonio Pavón. Chelo García Cortés ha opinado que, según su criterio, Ortega Cano sabe que su mujer está jugando con fuego, además, opina que «él no tiene que dejarse asesorar por los familiares, porque a veces los amigos te fastidian la historia«.

Pero Jesús Manuel no duda en desmentir a su compañera Chelo: «Lo que estoy diciendo es que José Ortega Cano, cuando está triste y solo llama a muchos amigos y les dice la situación que está viviendo». Además, Víctor Sandoval no ha dudado en preguntar qué es eso que le dice a sus amigos y, Jesús Manuel ha confesado: «Cuenta que está hundido, que no lo está pasando bien y que esta situación no se tendría que haber producido».

«Considera esto como una humillación»

Pero esto no queda aquí sino que el colaborador, poseedor de la información, sigue diciendo: «Les dice que se lo dijo antes de irse a la isla y que no tenía ninguna necesidad«. Y es aquí cuando María Patiño ha planteado si Ortega Cano está molesto realmente porque la quiere locamente o, por el contrario, su cabreo es porque su orgullo de «macho» se está viendo afectado públicamente. Pero Jesús Manuel es tajante: «Él considera esto como una humillación«.

Jesus Manuel cuenta la situación de Ortega/telecinco.es

Kiko Matamoros, en cambio, ha querido mostrar su postura y ha asegurado que, según él, a Ortega Cano no le molestan los comentarios que se puedan hacer de una posible relación de Ana María y Pavón, sino que, lo que realmente le molesta al torero es: «Todo lo que ha vuelto a salir de sus relaciones familiares. Él quedó muy tocado con la entrevista de Amador Mohedano. Le preocupa que se rescaten temas que ya estaban apartados«.