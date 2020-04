Jesús Rendón: «No he sido consciente de lo que conlleva estar en ‘OT 2020»

Jesús Rendón ha sido uno de los concursantes que más momentos ha dado en ‘OT 2020’ y el concursante aprovechó su estancia en la academia para aprender y para componer el que ha sido su primer single, ‘Me sabe a sal’. El artista nos ha contado cómo ha vivido su experiencia en la academia y qué relación tiene con sus compañeros de edición. Además, nos ha explicado cómo afrontó las críticas tras su paso por el programa.

Bekia: ¿Cómo estás afrontando el confinamiento por el coronavirus?





Jesús Rendón: Estoy como el resto del mundo. Agobiado pero intentando sacarle el máximo provecho posible para estudiar, estar con uno mismo… Lo que pasa que ya estoy un poco harto de estar conmigo mismo. Llevándolo.

B: Además tú saliste de un ‘encierro’ y te has metido en otro.

J.R: Tuve un día de margen porque cuando salí, la primera semana, estuve con el tema del single. Cuando me volví a Barbate el domingo hice una barbacoa con mis amigos y ese mismo domingo se decretó el Estado de Alarma y vino la Policía a decirnos que nos teníamos que ir.

B: ¿Por qué te quisiste presentar a ‘OT 2020’?

J.R: Siempre me he querido dedicar a la música. Tenía una banda con la que me dedicaba pero yo quería dar un pasito más. Quería hacerlo en un ámbito más profesional y seguir avanzando. Mi tía me dijo que estaba el casting en Sevilla pero yo pensaba que no me iban a coger. Fui pasando fase a fase y no me lo esperaba. Ha sido como de película. No me arrepiento para nada de haberme presentado.

Jesús en la foto oficial de ‘OT 2020’

B: ¿Qué sentías cuando te iban diciendo que sí?

J.R: Mi cara de ‘no sé si llorar o reír’ era la que tenía en todas las fases. Me ponía súper nervioso, se me aceleraba el pulso. Una de las cosas que llevábamos peor era cuando se iba algún compañero, sobre todo en el casting final. Nuestra única familia éramos nosotros.

B: ¿Cómo fue ese primer momento en el que te subiste al escenario de ‘OT 2020’?

J.R: Es tan increíble… Impresiona mucho. Yo no estaba acostumbrado a cantar en escenarios tan grandes. Es una pasada.

B: Dentro de la academia escribiste ‘Me sabe a sal’. ¿Cómo fue ese momento?

J.R: Tenía cositas escritas y demás pero siempre me ha dado mucho respeto escribir y pensaba que no era lo mío. Yo decía que no valía para componer. ‘OT’ me ha dado mucha confianza en mí mismo. Haber entrado en la academia ha sido como darme cuenta de que valgo para esto. Esta carrera tiene altibajos pero me ha dado un empujón muy grande y fue por eso por lo que me salió el estribillo de ‘Me sabe a sal’ en la primera semana. Tenía la motivación de esa primera semana.

B: ¿Qué querías transmitir con esta canción?

J.R: Quería que fuera una carta de presentación, enseñar la música que quiero hacer. Es un rollo fresco, alegre, desenfadada.

B: ¿Es el resultado que buscabas?

J.R: Ha quedado mejor de lo que esperaba. Cuando me presentaron lo que tenían montado les dije que me encantaba y que me habían entendido muy bien. En el estilo que yo voy buscando ellos llevan muchos años ya y son los mejores. Por eso hemos tenido tan buen resultado.

[embedded content]

B: ¿Qué ha supuesto para ti tener un primer single en el mercado tan pronto?

J.R: No pensé que llegaría tan rápido y menos con todo esto que está pasando. Lo comparo con la vida y comparo sacar un single con tener un hijo.

B: Háblame de tu experiencia en la academia, ¿cómo la describirías?

J.R: Tienes tantas sensaciones, tantos matices tanto buenos como malos. Es un intensivo de aprender música y tiene esa parte de convivencia con personas que no conoces de nada. Nos queremos pero es normal que tengamos nuestros roces. Desde fuera se magnifica todo.

B: ¿Qué te pasó la primera semana en la que Noemí Galera tuvo que hablar contigo?

J.R: Yo es que no estoy acostumbrado a estar encerrado más de lo preciso y suelo hacer vida en la calle. Conforme iba pasando la semana me iba sintiendo más agobiado y me pilló en un momento complicado en el que estaba componiendo una canción a mi madre. Por esto, se formó un jaleo que no veas, estaba todo el mundo cantando y con la música a tope, y yo hice unos comentarios sin maldad ninguna y se malinterpretaron fuera. Fue sin maldad ninguna, al primero que le gusta vestirse de mujer y salir en carnaval es a mí. Si alguien apoya la libertad soy yo que estoy criado en el Carnaval de Cádiz y no hay mayor expresión de libertad que esa.

B: ¿Cómo has llevado el tema de las críticas?

J.R: Me sabe peor por mi familia porque mi madre lo ha pasado mal, mi familia en general. Por mi parte se me queda una espinita. La persona que ha visto el 24 horas y que ha estado queriendo conocerme no se ha quedado solo con eso. Ahora la persona que solo vaya a machacar, a querer buscar el fallo y a creerse solo el trozo de vídeo que le cortan pues tampoco me interesan esas personas. Me quedo con la gente que no juzga de primeras.

B: ¿Hay algo de lo que te arrepientas de tu paso por la academia de ‘OT 2020’?

J.R: De no haber ensayado más la canción de ‘Sábado por la tarde’ [risas]. Yo he sido tal cual soy y en ningún momento he sido consciente de lo que conlleva estar en ‘Operación Triunfo’. Esto también tiene un punto de reality y no me he dado cuenta en ningún momento de lo que conllevaba cualquier cosa que dijeras ahí. Yo fui a aprender, con esa mentalidad y de no fijarme en las cámaras. También la gente destaca que era pura verdad. Arrepentirme no me arrepiento de nada porque no he hecho nada con mala intención.

[embedded content]

B: Háblame de la relación con tus compañeros y compañeras de la academia

J.R: Me llevo como amigo a Rafa, es como mi hermano. Los quiero mucho a todos pero con Rafa lo que me ha pasado es que nos contábamos cosas y hemos vivido los dos lo mismo. Si tengo que elegir uno lo tengo claro.

B: ¿Me cuentas algún cotilleo de la edición?

J.R: Nos hemos dado mucho cariño todos, pero cariño desde la amistad y la tontería. Hicimos un juego antes de entrar y no sé si Samantha dijo lo de ‘nos hemos liado todos con todos’ por eso. Dentro todo bien, muy tranquilo todo.

B: ¿Has podido hablar con tus compañeros y compañeras que siguen concursando? ¿Cómo están?

J.R: Al principio estaban peor, cuando salieron estaban muy asustados. Les dieron las cuentas de las redes, vieron todo lo que había pasado… Ahora les veo bien, están haciendo su vida normal, cada semana haciendo su versión y llevando el concurso de esta manera poniendo la misma ilusión.

B: ¿Cómo crees que hubieras reaccionado tú si te hubiera pasado lo mismo que a ellos?

J.R: Creo que lo hubiera llevado peor. Salí en el momento justo. Me ha dado tiempo a grabar en un estudio, a salir con mis amigos un día y a asimilarlo todo. He podido respirar, ir a dar una vuelta.

B: ¿Qué esperas de tu futuro de aquí en adelante?

J.R: A mí me encantaría sacar un disco porque es algo más serio, una presentación potente. Esto se irá viendo con el tiempo, una vez pase ‘OT’. Igual saco el videoclip de ‘Me sabe a sal’, otro single más del disco… Habría que ir mirando cómo hacer la estrategia. Pensar en un disco me motiva muchísimo.

B: ¿Hay alguna colaboración que te gustaría hacer?

J.R: Estoy harto de pedírselo y no me hace caso [risas]. Alejandro Sanz es mi ídolo, he cantado sus canciones, hablo mucho de él… Que me haga caso por favor.