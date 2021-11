Jesús Vázquez se olvida de su aniversario y explica el porqué

Jesús Vázquez no recordaba el día en el que se casó

>En cuanto a qué fecha es la que festeja con su marido, Jesús desvela que: «¿Te puedes creer que no sabía que era hoy? Lo voy a explicar… nosotros tenemos tres fechas y yo celebro el día que nos conocimos que fue el 29 de junio de 2001 porque desde ese día estamos juntos».

«Ese día yo me lo ligué a mi marido, me lo llevé a casa y hasta ahora no nos hemos vuelto a separar. Esa noche él ya se quedó a dormir y ya se quedó para siempre en mi vida, entonces esa es mi fecha, ese es mi aniversario la noche que nos conocimos y la noche que hicimos el amor», explicaba el presentador.

