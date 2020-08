Joaquín Cortés y Mónica Moreno están esperando su segundo hijo en común

Joaquín Cortés y Mónica Moreno puede que estén esperando su segundo hijo en común. El bailaor fue visto a finales de julio acompañado de su mujer acudiendo a una de las clínicas más conocidas de Madrid, sin embargo, procuraron jugar al despiste en todo momento.

Joaquín Cortés y Mónica Moreno presentan a su hijo Romeo

Al principio fueron vistos juntos pero cuando corté se percato de las cámaras decidió aligerar el paso y dejar a su mujer atrás. Más tarde accedido ella la clínica donde su pareja le estaba esperando en la entrada. Tras un rato dentro, el primero en salir fue Joaquín Cortés, y parecía que su pareja se había quedado ingresada, pero nada más lejos de la realidad porque poco después ella fue vista saliendo de la clínica por una puerta lateral.

No se sabe porque han querido jugar al despiste en todo momento, aunque puede que la razón esté en que está embarazada de nuevo. Según ha podido saber Bekia, Mónica Moreno estaría esperando su segundo hijo y estaría en su quinto o sexto mes de embarazo. La pareja dio la bienvenida a su hijo Romeo en octubre de 2018 y todo parece apuntar a que ampliaría muy pronto la familia.

Joaquín Cortés y Mónica Moreno en la premier de ‘Blade Runner 2049’

Después de una larga cuarentena y de esta visita médica, la familia hecho las maletas para disfrutar de unos días de descanso en la playa como se ha podido través de la cuenta de Instagram de Mónica Moreno. La psicóloga ha compartido varias estampas tanto de ella como de su pareja y su hijo yo en una de estas últimas imágenes y que se puede apreciar que tiene más barriga de la cuenta.

De momento no se ha pronunciado al respecto y tan solo ha publicado una reflexión sobre la necesidad de la vitamina D, ausente durante la cuarentena porque no podíamos estar expuestos al sol por no salir a la calle. Entre sus palabras se puede leer: «Cuánto te hemos echado de menos durante este confinamiento… Sabe?is que? durante la 40tena descubri? que era necesario que el ser humano obtuviera al menos 20 minutos al dias de rayos de sol…. El sol es peligroso y hay que cuidarse de e?l! Pero tambie?n es vida! Os juro que no me extran?a como psico?loga que a pesar de toda la dureza de lo vivido en el confinamiento el no poder salir a respirar ni tomar el sol nos afectara tanti?simo a nivel fisiolo?gico y en consecuencia tambie?n psicolo?gicamente. Pero de todo o casi todo se sale. He visto el aumento de depresiones que esta?n habiendo… Nosotros hagamos todo lo posible para ayudar al que tengamos cerca. Y si necesita?is ayuda psicolo?gica. No dude?is en buscarla. Cuanto antes mejor».?