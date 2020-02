Joaquin Phoenix celebra con Rooney Mara el premio Oscar 2020 a Mejor actor por ‘Joker’

La noche de los Oscar 2020 se ha convertido en una de las más emocionantes de la vida de Joaquin Phoenix después de que se haya convertido en el ganador a Mejor actor por su interpretación en ‘Joker’. Gracias a este galardón, el actor ha conseguido ganar a Antonio Banderas, que unos días antes aseguró que él era el claro ganador por su buen trabajado dando vida al villano.

Unas de sus palabras fueron las siguientes cuando ya tenía la estatuilla entre sus manos: «Estoy tan lleno de gratitud en este momento y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros nominados o de nadie en esta sala, porque compartimos el mismo amor, el amor por el cine y esta forma de expresión me ha dado la vida más extraordinaria, no sé qué sería de mí sin ella».

Joaquin Phoenix con su madre en la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar 2020

Y en un momento tan especial para el actor no faltó su chica, la también actriz Rooney Mara, que entró con él a la gala. Aunque siempre han sido muy discretos con su relación, esta vez aparecieron juntos y ella no pudo contener la emoción cuando se supo el nombre del ganador.

Discretos, aunque cómplices

Eso sí, decidieron posar por separado y seguir siendo tan discretos como siempre aunque los fotógrafos que acudieron al evento les pillaron juntos, demostrando el increíble amor y complicidad que hay entre ellos. Fue en 2017 cuando se confirmaba que Joaquin Phoenix y Rooney Mara mantenían una relación, aunque desde entonces han intentado no ser vistos juntos.

Joaquin Phoenix con su hermana Rain en la fiesta de Vanity Fair tras los Oscar 2020

Tras hacerse con la estatuilla el actor acudió a la fiesta de Vanity Fair, sin embargo su chica no apareció junto a él y para esta celebración posó delante de las cámara con su hermana Rain, con la que guarda un increíble parecido y con su madre Arlyn, que no podía contener su emoción y orgullo después de que su hijo hubiese ganado un premio Oscar.