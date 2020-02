Joaquín Prat sobre Cristian Suescun (‘SV 2020’): «Suficientemente bien está teniendo una madre y hermana así»

‘El programa de Ana Rosa’ ha realizado un recopilatorio de todas las intervenciones que Cristian Suescun ha realizado en televisión antes de entrar en ‘Supervivientes 2020’ y los comentarios y críticas que tanto su madre y su hermana hicieron sobre él. Y es que aunque ambas defiendan a capa y espada al joven en esta nueva aventura en el concurso, hay que decir que en su día no tuvieron muy buenas palabras para él.

Entre los comentarios que su madre Maite Galdeano realizó en un enfrentamiento con su hijo en ‘Sábado Deluxe’ se encuentran los siguientes: «Ha cogido unos conceptos de vida que no me están gustando. Cristian tiene 100 y gasta 200, no sé cómo lo hace. No tengo paciencia aunque sea mi hijo«. Y en esta situación, Sofía Suescun también aprovechó el carro y aunque declaró en televisión tenerle mucho aprecio dejó caer que su hermano tenía unos hábitos no sanos y llevaba una vida descontrolada.

Joaquín Prat en ‘El programa de Ana Rosa’ / Foto: Telecinco.es

Y ha sido después de ver estas imágenes cuando Joaquín Prat no se ha podido contener y ha dado la cara por Cristian Suescun, de quien ha comentado: «Pues muy bien está el chaval. Yo veo en el mismo plano a las dos y después de lo que ha dicho la mamá de él en los platós en vez de hablarlo en casa y hacerse una terapia con el chaval para hundirlo, pues suficientemente bien está el chaval para tener una madre así«.

Gloria Camila arremete contra Sofía Suescun

Otra persona que también se ha dado cuenta de este cambio de actitud repentino de la ganadora de ‘Supervivientes 2018’ y su madre hacia su hermano ha sido Gloria Camila. La hija de José Ortega Cano ha declarado en la segunda gala de ‘Supervivientes 2020’: «Simplemente me sorprende la defensa que hace hacia su hermano cuando lo ha dejado en los platós por los suelos y todo y ahora viene a defenderlo a la hermanísima«.

Gloria Camila opinando de la defensa de Sofía Suescun hacia su hermano / Foto: Telecinco.es

Este comentario tuvo una respuesta de la pareja de Kiko Jiménez, que aprovechó para explicar por qué habló mal de su hermano en aquel momento y también le ha lanzado una pullita a la hija de Rocío Jurado: «Yo fui a hablar sobre mi hermano y sobre unos hábitos que quizá no me gustaban y que no compartía yo. Pero soy clara y lo digo y no hago como tú que vendes una vida amorosa y le pones los cuernos a tu novio que no veas cómo».