Joe Alwyn, entusiasmado por aparecer en las canciones de amor de Taylor Swift

Taylor Swift y Joe Alwyn han llevado su relación con el más absoluto secretismo. Aunque empezaron a salir en 2016 no fue hasta un año después cuando se hizo pública la relación. Desde entonces la pareja ha vivido su amor en la intimidad, quitando pequeñas apariciones juntos. Sin embargo, parece que poco a poco se ven más cómodos compartiendo su amor. Ahora el actor habla en una entrevista de su relación con la cantante y de cómo llevan la presión mediática.

Taylor Swift y Joe Alwyn acudiendo a la aftermovie de ‘Saturday Night Live’

‘Lover’ es el séptimo álbum de estudio de Taylor Swift. La cantante ha resumido todas las caras del amor en este disco y hay muchos temas que llevan el nombre de Joe Alwyn implícito. Aunque la artista no lo haya reconocido, canciones como ‘London Boy’, ‘Paper Rings’ o ‘Lover’, que da nombre al álbum, hacen referencia a momentos de su historia de amor. Y el actor no tiene problemas con ser el protagonista de algunas de las canciones de su novia. Cuando a Joe Alwyn le preguntaron si le importaba, él respondió: «No, en absoluto. No. Es halagador«. Taylor Swift siempre ha recibido muchas críticas por exponer tanto sus relaciones y rupturas en las canciones. Esto es algo que no ha molestado a la cantante y que promete seguir haciendo.

Taylor Swift y Joe Alwyn en Nueva York

La relación de Taylor Swift y Joe Alwyn ha suscitado mucho interés como consecuencia de lo poco que exponen. Sobre la atención mediática, el actor se muestra tranquilo y afirma que no le presta demasiada atención: «No presto atención a lo que no quiero que presten atención. No tengo ningún interés en los tabloides. Sé lo que quiero hacer, y eso es todo, y eso es lo que estoy haciendo», explicó.

Una historia de amor muy íntima

Los datos de la relación entre Taylor Swift y Joe Alwyn solo se conocen a través de las canciones de la artista. Ambos son muy estrictos en no hablar de su noviazgo. Taylor Swift afirma que este secretismo le ayuda a mantener los límites entre su vida personal y profesional: «He aprendido que si lo hago, la gente piensa que está en crisis, y nuestra relación no está en crisis. Ahí es donde está el límite, y ahí es donde mi vida se ha vuelto manejable. Realmente quiero manejarla». Esta intimidad no evita que se apoyen públicamente. Así, antes de irse de vacaciones de Navidad, el actor acompañó a Taylor Swift al estreno de ‘Cats’, donde la cantante interpreta a Bombalurina en el largometraje. Aunque no posaron para los medios, si que se les pudo ver salir de la mano.