Johnny Depp sale con Joelle Rich, la abogada que le defendió en el juicio de Amber Heard

Johnny Depp y Joelle Rich son pareja. Esta última fue la abogada del actor en el reciente juicio que le enfrentó a Amber Heard.

Johnny Depp y Joelle Rich son pareja. Esta última fue la abogada del actor en el reciente juicio que le enfrentó a Amber Heard. La pareja se ha estado escondiendo durante meses. A pesar de no tener ningún papel oficial en el victorioso juicio por difamación de la estrella de cine contra su exesposa Amber Heard a principios de este año, Rich fue fotografiada en el juzgado del condado de Fairfax en Virginia casi todos los días del juicio de una semana que se llevó a cabo del 11 de abril al 1 de junio.

La abogada con despacho en Londres, de 37 años, representó a Depp, de 59, en su caso de difamación en el Reino Unido contra The Sun en 2020. A pesar de la pérdida legal, la pareja tuvo suerte en el amor.

Según un sinfín de fotografías del interior y exterior del juzgado, Rich, socia del bufete de abogados Schillings, llegaba con la estrella de Piratas del Caribe, se sentaba justo detrás de él en la primera fila, saludaba a sus fans al final del día, salía del recinto con él e incluso se iba en el mismo vehículo.

No está claro cuándo su relación se volvió romántica, y los representantes del actor no quieren comentar nada al respecto. Sin embargo, Us Weekly reveló que los dos se veían discretamente en hoteles durante las primeras etapas de su noviazgo. «Su química es fuera de serie», dijo un testigo. «Es serio lo que sucede entre ellos y van en serio».

Rich es madre de dos hijos y está en medio de un divorcio, aunque aparentemente estaba casada cuando conoció a Depp. A pesar de su presencia obvia durante el juicio por difamación altamente publicitado, los fanáticos estaban convencidos de que la estrella del cine estaba saliendo en secreto con una de sus abogadas estadounidenses, Camille Vasquez.

Pero rápidamente la antedicha calló los rumores y calificó la acusación de sexista y poco ética. «Me preocupo mucho por mis clientes y obviamente nos hemos vuelto cercanos. Pero cuando digo ‘nosotros’, me refiero a todo el equipo y, por supuesto, eso incluye a Johnny». Ya veremos si se confirma o no la relación entre Depp y Rich. Esperamos tu opinión al respecto.

Imagen | Ron Sachs

Cine Curiosidades Parejas #Joelle Rich #johnny-depp