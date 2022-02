Jordi González no estará en Supervivientes 2022

Otra baja para Supervivientes 2022. Jordi González ha comentado por qué no aparece en Telecinco y anuncia sus planes de futuro.

Otra baja para Supervivientes 2022. Jordi González ha comentado por qué no aparece en Telecinco y anuncia sus planes de futuro. Fue a través de una red social cuando alguien le preguntó por su ausencia en la cadena. Él respondió con naturalidad.

«La respuesta a esa pregunta que me llega de tantas partes no puede ser más sencilla: me he tomado el año sabático que hace tanto tiempo deseaba» comentaba. De momento, está de viaje por Colombia y posiblemente vaya a Brasil donde tiene una propiedad inmobiliaria.

No en vano, comentaba que había tenido una sesión con un gurú para tomar ayahuasca, algo que no hizo. Por lo tanto, estas vacaciones de 365 días bien podrían convertirse en la mejor manera de tomar fuerzas y de quitarse un poco de la pantalla en pleno temporal de Mediaset.

De hecho, a la cadena apenas le queda Vázquez para presentar uno de sus formatos estrella. Se comentaba hace algunas semanas que Lara Álvarez no estaría tampoco en el programa. Ya veremos si el personal se traga, un año más, a los que quieran presentar el programa.

De momento, González ha decidido dejar el debate del programa y cualquier otro programa. Habrá que ver si regresa o si, por el contrario, se dedica a apostar por nuevas fórmulas para facturar mensualmente. Nos gustaría saber si le echarás de menos o si crees que este año podría ser el inicio de una etapa distinta que se convierta en el punto final de su paso por televisión.

