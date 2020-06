Jorge es proclamado ganador de Supervivientes

Jorge se convertía ayer en ganador de Supervivientes 2020. Curiosamente, el Maestro Joao acertó de lleno con sus predicciones tres horas antes.

Jorge se convertía ayer en ganador de Supervivientes 2020. Curiosamente, el Maestro Joao acertó de lleno con sus predicciones tres horas antes. Como es lógico, Joao podría haber tenido acceso a unas votaciones que no cambiaron en nada en la recta final del concurso.

A Hugo, el verdadero ganador, se lo cargaron dejándolo fuera de la misma final que había ganado en Honduras. Anunció que dejaba los realities y la televisión, siguió siendo fiel a su personalidad (que no sabemos por qué la tiene que cambiar porque a Telecinco le de la gana) y confirmó que en este concurso ha ganado en madurez y en ver las cosas desde otro punto de vista.

Rocío Flores fue la tercera y mucho es tras haberse pasado tres meses tumbada bajo una palmera y llorando de forma puntual para generar algo de interés. Ana María Aldón ha sido la gran sorpresa del concurso y ha batido todos los récords pescando e intentando dejar atrás una vida un tanto complicada.

De hecho, al encontrarse con su hija Gema no dudó en preguntarle si le habían cortado el móvil en tono jocoso. Jorge Pérez ha logrado convertirse, con más de un 80 % de los votos, en el ganador del concurso. No podemos negar que se ha esforzado, que ha sido compañero y que ha dado lo mejor de sí mismo, pero no ha hecho nada que no hubieran hecho Hugo, Ivana o Barranco.

Aun así, nos parece un justo ganador que volverá a su anonimato para vivir su vida a otro ritmo. Abrimos los comentarios para que nos permitas conocer qué piensas al respecto de la final del concurso.

