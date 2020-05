Jorge, Hugo Sierra y Elena, nuevos nominados de ‘Supervivientes 2020’

Cada vez son menos concursantes en ‘Supervivientes 2020’. Y el pasado jueves 14 de mayo con motivo de la gala número 13 pasaron a ser uno menos. Tras un duelo a dos, Ivana Incardi se alzó con el nada deseado título de décima expulsada de la edición mientras que Jorge, su rival, se aseguraba una semana más. Pero las cosas estuvieron calmadas muy poco tiempo y con las nominaciones comienzan los últimos días en la isla para otro concursante.

Rocío Flores nominó a Jorge y a Elena | Foto: Telecinco.es

El primero en dar su votos fue Hugo Sierra, que nominó a Ana María Aldón y a Jorge por motivos muy parecidos. De su compañero reconoció que «se moja poco, en el concurso lo veo poco, va al Sol que más caliente», asegura. De la diseñadora, en cambio, acabó cayendo al ser puesta en la balanza con Elena: «Iba a nominara Elena porque me preguntó a quien iba a votar y me pareció un gesto feo. Pero es más clara que Ana María, su juego es muy sucio. Va por ahí para no ser votada. Cuando tuvo que posicionarse, no se posicionó», decía respecto a la falta de apoyo hacía Rocío Flores en el concurso.

Triple empate entre Hugo, Elena y Rocío Flores

Tras él fue el turno de Rocío Flores que nominó a Jorge y a Elena, con quien más discutió esta pasada semana por culpa de la pesca y el compañerismo. Por su parte, Elena hizo lo propio y también nominó a la hija de Antonio David Flores en compañía del que fue su yerno, Hugo Sierra. «No quiero nominar a los que quedan», dijo como explicación.

Ana María Aldón nominó a Jorge y a Elena | Foto: Telecinco.es

A continuación, fue el turno de Jorge, que nominó, por un lado, a Hugo Sierra: «No tengo nada contra él pero la vehemencia con la que dice las cosas no va conmigo»; y por otro, a Rocío Flores: «Cuando se enfada dice las cosas…». Y la última fue Ana María Aldón, que dio sus votos a Jorge y a Elena: «Lo siento muchísimo, pero sino no me salen las cuentas».

Tras las votaciones, el primer problema lo tuvo Barranco que, tras la nominación de Jorge por tener tres votos, tuvo que desempatar entre Rocío Flores, Elena y Hugo Sierra. Por supuesto, el extronista salvó a su gran amiga y Hugo pasó a formar parte de la lista. Tras esto, tuvo que usar su privilegio de líder y dar su nominación directa que, finalmente, fue para Elena.