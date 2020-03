Jorge Javier, a Sofía Suescun en ‘Supervivientes 2020’: «Para decir lo que dices, mejor callada»

Durante la noche del 5 de marzo, Telecinco emitió una nueva gala de ‘Supervivientes 2020’, concretamente la tercera de la edición. Marcada por la primera expulsión del programa, teniendo que volver definitivamente a España uno de los concursantes, también se vivieron otros momentos que tuvieron enganchados a los espectadores.

Uno de estos instantes que despertaron el interés de los seguidores del programa, sobre todo en las redes sociales, fue un gesto que Jorge Javier Vázquez tuvo con Sofía Suescun. La reina de los realities acude cada semana al plató de ‘Supervivientes 2020’ para defender a su hermano, Cristian, que la semana pasada había sido elegido Dios. Ello sirvió a su hermana para que calificara al concursante como «protagonista de la gala».

Sin embargo, no fue esa situación la que provocó la reprimenda del presentador. Después de verse unas imágenes en las que Fani hablaba mal de Cristian Suescun, su hermana sacó el genio que le caracteriza para defenderle con uñas y dientes, como bien ha aprendido de su madre a lo largo de todos estos años en televisión.

Después del zasca, Jorge Javier se reconcilió zon Sofía | telecinco.es

La reprimenda de Jorge Javier a Sofía Suescun

En vez de recurrir a aspectos del programa para argumentar que Fani no estaba en lo cierto, después de haber dicho de Cristian que «le faltan cinco hervores», prefirió rescatar temas de ‘La isla de las tentaciones’, lo cual no sentó nada bien a Christofer, que se encontraba sentado a su lado. El presentador intervino en ese momento y apuntó que no entendía a qué venía decir ahora eso. «No voy a hablar y ya está», respondía una enfurruñada Sofía, con una actitud más propia de una adolescente que de una mujer adulta. Ante ello, Jorge Javier, ni corto ni perezoso, le dijo que «para decir lo que dices, mejor callada«, lo que, sin duda, no sentó nada bien a la hija de Maite Galdeano.

Este zasca que el conductor de ‘Supervivientes 2020’ dedicó a Sofía Suescun fue mayoritariamente aplaudido en redes sociales, al considerar muchos seguidores que la actitud altiva que está adoptando no le beneficia nada. Sin embargo, posteriormente se reconciliaron, al darse un beso en pleno directo. Ante ello, Sofía le dijo «qué tonto eres», de forma cariñosa, y él con una sonrisa en el rostro añadió «pues anda que tú…».