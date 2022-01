Jorge Javier Vázquez a Rocío Flores: «Te estás poniendo muy chunga»

En este caso, parece que las aguas todavía no van a llegar a su cauce. Jorge Javier Vázquez y Rocío Flores han iniciado una guerra mediática teniendo un denominador común: Antonio David Flores. El presentador ha tildado como ‘el penas’ al exguardiacivil, mote que desde luego, no ha hecho ninguna gracia a su hija. “Pena me das tú a mí”, le ha recriminado la hija de Rocío Carrasco. Mensaje que el autor de La vida iba en serio no ha dudado en responder este martes en Sálvame, visiblemente molesto con la actitud de la joven.

Después de ver un vídeo resumen sobre su historia, Jorge Javier no ha dudado en decir que “para lo joven que es, es muy chunga”. “Trabaja en la tele por ser la hija de Rocío Carrasco y la nieta de Rocío Jurado. Trabaja en la tele por eso, que no se le olvide. Que si solo fuera la hija de ‘El penas’ no estaría en la tele”, ha continuado diciendo.

El presentador ha comentado que no quiere meterse en “muchas honduras”, pero sí ha querido dar su punto de vista en este entramado que le salpica directamente a él. “Cariño, que no te de pena. Tú tranquila, que no me va mal en la vida. A mí lo que me daría pena es tener un padre tan miserable como el tuyo, sinceramente”, ha indicado con semblante serio.

«Sinceramente, que tiene a las mujeres de su casa… primero a la que era su mujer pasando hambre y pasándolas canutas en ‘Supervivientes’ mientras él estaba con otra y él cobrando. Y ahora te tiene a ti trabajando, intentando justificar la vida que él hace y haciéndote pasar por un bochorno que a mí me parece tremendo. Que si fuera un verdadero padre lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar porque yo a la gente que quiero, la protejo. No la veo machacada en un sitio”, dicho sin que le temblara el pulso el comunicador.

Tras este mensaje, Jorge javier ha vuelto a recalcar que Rocío no tiene que sentir pena por él. «De verdad, que no te dé ninguna pena. Fíjate, soy el presentador estrella de la cadena, tengo una obra de teatro en Madrid de miércoles a domingo en el Reina Victoria… Yo a tu edad no había hecho una carrera, pero sinceramente yo lo único que conozco de ti son los filtros que usas en Instagram. Tampoco mucho más», ha añadido.

Lejos de terminar ahí, Jorge ha hecho referencia al hecho de que su hermano, David Flores, se haya quedado con Olga Moreno tras la separación con Antonio David Flores. «Y mira, te voy a decir otra cosa que estoy pensando. Se os llena la boca hablando de la familia y de la importancia de la misma. Pues mira chica, a mí me parece que tú que estás continuamente diciéndole a tu madre que llame a tu hermano. Yo lo que jamás dejaría es que mi hermano se fuese con la exmujer de tu padre. Se quedaría conmigo. Eso es lo que haría yo», ha terminado diciendo Jorge Javier Vázquez.