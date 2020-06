Jorge Javier Vázquez abandona el Deluxe tras unas declaraciones de Belén Esteban

Jorge Javier Vázquez prefiere quedarse con los aplausos en los balcones y no con los 45 000 muertos que oculta el Gobierno. Belén le cantó ayer las 40.

Jorge Javier Vázquez prefiere quedarse con los aplausos en los balcones y no con los 45 000 muertos que oculta el Gobierno. Belén le cantó ayer las 40. A lo largo de esta crisis, será por los 5 millones de euros que le hemos pagado todos los españoles a Telecinco, el presentador ha sido más socialista y comunista de salón que nunca.

Belén Esteban recordaba la dureza del trabajo de los sanitarios durante la pandemia y cómo se han tenido que pagar de su bolsillo, a pesar de las mentiras del gobierno de compra de material sanitario que llegó caducado o directamente no llegó, los tests y la protección para no morir mientras trabajaban.

Vázquez, como siempre, salió a defender al gobierno de coalición dando la cara por los suyos. Belén le recordó que él no había vivido la crisis como la gente de a pie. El presentador se rebeló indicando que «No me pongas en un lugar que no estoy, y aquí ya elevo la voz. Tengo familia, tengo a personas mayores y lo está pasando igual de mal que tú… No me pongas en esa misma mierda. Estoy hasta el ‘mismísimo’ del discursito de ‘mis amigas van en metro’. ¿De qué te crees que trabajan mis hermanas? Me voy a cabrear y mucho». De por qué una de sus hermanas es cajera en un supermercado mientras él gana millones de euros ya hablaremos otro día.

Como buen socialisto, o miembro de Pudimos engañarte, indicaba que «Yo también lo he vivido, pero no lo cuento. No te voy a consentir que me des lecciones absolutamente de nada. Esto no lo has vivido tú de manera única, a mí no me pongas en ese nivel, ¿te ha quedado claro? Lo hemos pasado todos muy mal... Es más no me apetece preguntarte nada más, Lydia quédate con el programa».

O lo que es lo mismo, no me digas la verdad porque te tildo de fascista o de fomentar el odio. Al menos Belén consiguió en su regreso algo que llevábamos esperando toda la pandemia. A ver si hay suerte y Vázquez se dedica a llevar su obra de teatro a ciudades gobernadas por socialistas, ¿curioso verdad?, o a presentar esos nuevos formatos que hacen pensar al espectador. Esperamos tu opinión al respecto.

