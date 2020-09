Jorge Javier Vázquez acusa a Díaz Ayuso de «pescar en aguas revueltas» durante su enfrentamiento con Belén Esteban

Jorge Javier Vázquez se suma a las críticas a Díaz Ayuso acusándole de que quiso meter cizaña durante su enfrentamiento contra Belén Esteban.

Jorge Javier Vázquez se suma a las críticas a Díaz Ayuso acusándole de que quiso meter cizaña durante su enfrentamiento contra Belén Esteban. Siguiendo el dictado de la cuadrilla del señor del moño, y tras haber sido masacrado por Massiel, el presentador vuelve a caer en el comunismo de salón.

«No recuerdo un desbarajuste tan vergonzante en la Comunidad. Lo peor no es que Isabel Díaz Ayuso sea una política desastrosa, sino que ella no lo sepa. Lo peor no es que le ofrecieran el cargo –que también–, sino que lo aceptara».

«Borracha de sí misma nos endilga soflamas más propias de barras de bares a las cuatro de la madrugada que de una profesional seria. Incapaz de manejar una de las comunidades más importantes de España, se ha convertido en toda una experta en darle al ventilador y repartir mierda a diestro y siniestro». Las soflamas y los borrachos de sí mismo están en el Gobierno, presentador.

«Cuando tuve la bronca con Belén Esteban, pretendió pescar en aguas revueltas, pero el tiro le salió por la culata. No quiero dar más detalles –por el momento– sobre este asunto». Pues eso. Pongo el ventilador, ensucio el nombre de alguien y termino por no decir nada para ver si mi amigo Pablo y mi amigo Pedro me hacen ministro de cultura por lo menos.

Es tan repugnante, tan clasista y tan abominable que seguimos ignorando qué hace un comunista de pro trabajando en una cadena propiedad de Berlusconi. ¿Por qué no se va a La Sexta a presentar una tertulia política y hacerle el correspondiente besamanos a los de su misma ideología?

