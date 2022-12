Jorge Javier Vázquez adelanta sus planes para 2023

Jorge Javier Vázquez repasa en su blog para la revista Lecturas cómo ha pasado 2022 y todos sus planes para 2023.

Jorge Javier Vázquez repasa en su blog para la revista Lecturas cómo ha pasado 2022 y todos sus planes para 2023. Le dedica bastante espacio a su petardazo en el Reina Victoria de Madrid que le puso en la diana de otros actores.

«De mi experiencia en Madrid lo peor es que se me quitaron las ganas de hacer teatro. Por varias razones. La primordial, porque me he cansado de pasar exámenes. Porque ya no tengo ganas de lidiar con la responsabilidad de tener que llenar plateas porque me llame Jorge Javier Vázquez. Porque estoy cansado de tener que estar a la altura de las expectativas que los demás han depositado en mí. Porque tengo que aprender que mi autoestima no puede verse dañada por la respuesta ajena. Porque este trabajo nuestro provoca placer, pero también mucho sufrimiento».

De 2023 indica que «confío en el 2023. Fíjate que me he dado cuenta de que me gustan los números impares. Y que cuando me gustaban los pares era por pertenecer al mundo normal, ordenado. Porque los pares, como su propio nombre indica, tienen fama de lógicos. Y no. Yo no soy par. Soy anárquico, desordenado, caótico e imprevisible. Soy un impar en toda regla. Me gusta el orden pero con matices. Lo lógico pero aliñado con un poco de locura».

«Vivir sin cinturón es que me opriman. Y cada vez más, la vida aventurera. Detesto pensar que nada me puede ya sorprender. Que todo está hecho. Dar las cosas por sentado. Por eso y porque me lo merezco, nos lo merecemos, vamos a vivir el 2023 a conciencia». Estamos totalmente de acuerdo con lo que indica. Que así sea y que nos vaya lo mejor posible a todos.

Curiosidades Televisión #Jorge-Javier-Vázquez