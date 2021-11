Jorge Javier Vázquez cabrea a Lorca por la suspensión de su obra de teatro

Tres veces ha suspendido la representación de su obra en Lorca Jorge Javier Vázquez. La última fue el fin de semana pasado. El cabreo es monumental.

Tres veces ha suspendido la representación de su obra en Lorca Jorge Javier Vázquez. La última fue el fin de semana pasado. El cabreo es monumental. Especialmente porque se han filtrado unos vídeos del antedicho de cachondeo pasándoselo en grande.

El ayuntamiento de Lorca expone que «canceló en una ocasión por otro problema de salud, otra por la Covid-19 y, esta vez, por el problema de la voz. No nos parece oportuno que después de cancelar una función esté de fiesta. Nosotros lo que sabemos es lo que nos llegó en la nota el viernes 12 de noviembre a las 13:00 horas. Según la compañía, la función se cancela por una afonía de Jorge Javier Vázquez y no se nos da más información».

Vázquez se defiende diciendo que los vídeos son del día antes y que «me han detectado una laringitis aguda y me han recomendado descansar y no forzar la voz con las cuatro horas de directo y las funciones. Estaré toda la semana fuera, no voy a hacer televisión. Me han recomendado 10 días de descanso relativo de la voz. Llevaba tres semanas muy tocado y acababa los programas agotadísimo. No podía continuar así, si no paraba me dijeron que el problema podía convertirse en crónico».

De la fiesta dice que «era una cosa de tarde. Salí a comer, entré a las 18:00 y salí a las 21:00. Únicamente estuve tres horas y me fui a mi casa. A las 22:00 ya estaba en la cama. Los vídeos pueden ser muy llamativos, pero cuando los pones en contexto no tienen nada que ver con lo que se puede llegar a pensar». En el vídeo se le ve cantar, ¿la laringitis le apareció de pronto o se la provocó ir al evento un día antes de una función? Esperamos tu respuesta.

