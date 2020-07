Jorge Javier Vázquez comenta sus «infiernos» en Lecturas

Jorge Javier Vázquez parece tener claro que ha pasado por muchos infiernos en estos últimos tiempos. Los repasa todos en Lecturas.

Jorge Javier Vázquez parece tener claro que ha pasado por muchos infiernos en estos últimos tiempos. Los repasa todos en Lecturas. Él considera que está mejor que nunca y que tiene una imagen envidiable gracias a la dieta y al ejercicio.

«Cuando me veo en fotografías anteriores, o en imágenes en televisión y a lo mejor estoy con muchos más kilos o con peor cara, no es tanto que no me guste verme mal físicamente, como que, en mi caso, ese descuido físico coincidía con una época en la que no estaba bien anímicamente» comenta.

«El cumplir 50, que parece que es una cifra en la que haces muchísimos exámenes, me doy cuenta de que el camino ha sido más duro de lo que yo pensaba. El camino hacia la estabilidad me ha parecido complicado. Han sido muchos años de lucha, muchos años de terapia, muchos anos de establecer una relación sana conmigo mismo, que no siempre la ha habido» añade.

«Acudir a un psiquiatra y tomar la determinación de tomar un antidepresivo al día es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Para mí ha sido fundamental». A Mila Ximénez la considera muy importante en su vida y le manda este mensaje, «Tiene que recrearse en lo positivo y en las cosas buenas que ha tenido a lo larga de su vida para encarar esa lucha. Entiendo perfectamente el miedo y la angustia que puede tener. Yo creo mucho en los médicos, en estos casos te tienes que dejar llevar por ellos y está en buenas manos».

Pues a ver cómo se le presenta el otoño ya que sin programas estrella y de gira teatral será complicado volver a verle a menudo por Telecinco. Esperamos tu opinión sobre sus declaraciones.

Vía | Lecturas

