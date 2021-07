Jorge Javier Vázquez cumple 51 años en el escenario y sin Mila

Jorge Javier Vázquez cumple 51 años y lo hace como una auténtica estrella. No solo de la televisión, sino también del mundo de la interpretación. Subido a las tablas del Tívoli de Barcelona donde el día de su cumpleaños representará ‘Desmontando a Séneca’, el presentador compagina su pasión por la actuación con su trabajo en Mediaset. Es uno de los buques insignia de la cadena, su profesionalidad, su sentido del humor y sus ademanes de ‘showman’ le han hecho ser el maestro de ceremonias de algunos de los programas de mayor éxito de la cadena.

‘Sálvame’, ‘Supervivientes’, ‘Gran Hermano VIP’, nada se le pone por delante y, desde que dio el salto de ‘Aquí hay tomate’ a ‘Sálvame’ fue el espaldarazo que necesitaba para que su carrera despegara como lo ha hecho. El año pasado cambió de década y la celebración fue acorde a su gusto.

Nada que ver con la de este año. La pérdida de Mila Ximénez ha supuesto un durísimo varapalo para él y, ahora que aún está digiriendo la ausencia de su gran amiga, este será sin duda un cumpleaños triste echando en falta su llamada. Estaban muy unidos, se apoyaron mutuamente en los buenos, pero sobre todo en los malos momentos. La sevillana no dudó en correr a su lado cuando sufrió un ictus, y Jorge no la ha soltado de la mano durante el año que ha estado luchando contra el cáncer de pulmón que finalmente se la llevó el pasado 23 de junio.

Jorge pudo despedirse de ella y eso fue un gran alivio para él. Así lo explicó en el blog que escribe en la revista ‘Lecturas’ agradeciendo que le llamaran para poder tener un último encuentro con ella. El comunicador también ha confesado que fue precisamente la despedida de su amiga, lo que le ha devuelto «las ganas de vivir», tras una larga temporada durante la que había perdido las ganas de vivir.

Los 51 le llegan a Jorge Javier en un momento controvertido. El estreno de la docuserie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, le ha valido estar en medio de una guerra con la familia de Antonio David Flores. El ex guardia civil, que formaba parte del plantel de colaboradores de ‘Sálvame’, fue despedido de manera fulminante de la cadena. Este gesto hizo que el tertuliano interpusiera una demanda, cuyo juicio se celebró el 19 de julio. Jorge Javier estaba citado, pero debido a sus compromisos profesionales no pudo asistir, de tal manera que el proceso ha quedado aplazado.

A esto se le ha sumado las supuestas exigencias que Rocío Flores ha puesto en su contrato entre las que se encontraría no coincidir con él en un plató de televisión. Vázquez ha quitado importancia a estas afirmaciones, pero no ha dejado pasar la ocasión para lanzarle un dardo a la joven: «No demos pie a esa teoría conspiranóica de que me ha vetado Rocío, o la familia Flores (…) Tenemos que tener un manual para saber lo que le gusta o lo que no le gusta a Rocío Flores».

Jorge Javier no presentó, por primera vez en la historia del ‘reality’, la gran final de ‘Supervivientes’ en la que Olga Moreno, la mujer de Antonio David, se hizo ganadora. La sevillana responderá al documental de Rocío Carrasco en un especial y nada hace pensar que el catalán, será quien lo presente.