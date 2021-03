Jorge Javier Vázquez decide dejar de hablar o escribir de política

Jorge Javier Vázquez ha decidido dejar de hablar o escribir de política. En su blog para la revista Lecturas explica su decisión.

Jorge Javier Vázquez ha decidido dejar de hablar o escribir de política. En su blog para la revista Lecturas explica su decisión. Comenta el antedicho que «cuando parecía que el ambiente político no podía estar más revuelto, llegan las mociones de censura y lo dejan todavía peor».

«Lees los periódicos y te vuelves más loco todavía porque es difícil encontrar información.Solo ves opinión, propaganda y titulares que arriman el ascua a su sardina» indica.

«Entonces pienso yo que ha llegado el momento de que deje de hablar o escribir sobre política porque la gente debe estar ya hasta más allá de las narices. Además, para qué voy a manifestarme si ya todo el mundo sabe cómo pienso. Ya no escuchamos a los que no piensan como nosotros. Yo, el primero, y no es de algo de lo que me enorgullezca precisamente» reconoce.

Prosigue explicando que «lo que me pide el cuerpo es estar en silencio, no avivar llamas, observar y analizar con atención cada movimiento de los partidos. De todas maneras, tengo que reconocer que estos últimos días he leído más que nunca toda la información política que se ha publicado y lo único que me ha quedado claro es que no tengo nada claro».

«Quizá la política sea precisamente eso: el arte de enmarañar cualquier acto con el objeto de que sea perfectamente incomprensible a los ojos de los ciudadanos. Con el ruido que se nos viene encima con declaraciones escandalosas, ataques furibundos y reproches letales, opto por ponerme un esparadrapo en la boca». Que traducido resulta, me callo por lo que le pueda pasar a mi amigo Iglesias y saco pecho después de las elecciones o me subo al carro de los que digan que el antedicho político lo mejor que ha podido hacer es dimitir (si es que lo hace tras las elecciones). En fin, cosas veredes amigo Sancho.

