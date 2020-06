Jorge Javier Vázquez deja de presentar ‘Sábado Deluxe’ después de una fuerte bronca con Belén Esteban

Belén Esteban regresaba al plató de ‘Sábado Deluxe’ después de 102 días desde que anunció su confinamiento por ser persona de riesgo debido a sus problemas de salud. Además, la colaboradora también tenía cierto riesgo de contagio por estar casada con una miembro del personal médico, Miguel Marcos, que ejerce de conductor de ambulancias.

Y el tener a alguien tan cercano en un sector tan maltratado durante la crisis sanitaira llevó a la colaboradora a querer pronunciar un discurso en pleno directo sobre la situación que ha vivido tanto su marido como conocidos suyos. La de Paracuellos del Jarama comenzó asegurando que todo esto nada tenía que ver con su ideología política y que lo sentía mucho por el gobierno de izquierdas que había tenido que hacer frente a esta situación, pero que a su parecer habían gestionado muy mal la situación.

Jorge Javier Vázquez, harto del discruso de Belén Esteban | Foto: Telecinco.es

Según Belén Esteban, los sanitarios habían estado muy desprotegidos en una situación de tanto peligro. «He tenido miedo por mi marido«, reconocía la invitada. Esta además añadió varios ejemplos de personas cercanas a ella que han tenido que tomar la iniciativa individualmente para poder protegerse como su marido que se pagó su propia prueba del Covid-19; o una amiga suya que recibió muy poco material de protección pese a ser médica. «Que el gobierno nos hubiera hecho la prueba a todos los españoles, que para eso pagamos los impuestos«, exigía.

«No te voy a consentir que me des lecciones de absolutamente de nada»

Tras esto, empezó a señalar al gobierno de Pedro Sánchez como el culpable de una situación así y a afear a todos los políticos que, pese a la crisis que se está atravesando, siguiesen cobrando los altos sueldos que perciben por sus puestos de trabajo. «El Gobierno no ha estado a la altura durante la crisis del coronavirus«, sentenciaba.

Jorge Javier Vázquez acabó abandonando el plató | Foto: Telecinco.es

Mientras escuchaba a su compañera, Jorge Javier Vázquez quiso hacerle ver a su compañera y a través de mensajes que un médico le había mandado en directo que no tenía razón en lo que estaba diciendo. En cambio Belén Esteban seguía insistiendo en sus palabras asegurando que su entorno había sufrido mucho: «Yo tengo amigas que van en metro», le echaba en cara. Tras esto, el presentador estallaba contra su compañera y amiga. «No me pongas en un lugar que no estoy, no me pongas en esa misma mierda. Estoy hasta el mismísimo del discurso de ‘mis amigas van en metro’. ¿De qué te crees que trabajan mis hermanas?«, le reprochaba.

Belén Esteban, a punto de dar por terminada su entrevista | Foto: Telecinco.es

Tras un intercambio de palabras entre gritos con su compañera, finalmente Jorge Javier Vázquez decidía terminar la entrevista ahí para abandonar el plató. «Yo también lo he vivido, pero no lo cuento. No te voy a consentir que me des lecciones de absolutamente de nada. Esto no lo has vivido tú de manera única, ¿te ha quedado claro? Lo hemos pasado todos muy mal«. Tras esto, cedía su puesto a Lydia Lozano que tenía que seguir adelante con una entrevista que apenas había comenzado.