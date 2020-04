Jorge Javier Vázquez denuncia una campaña contra él en redes: «Son cuentas asociadas a la extrema derecha»

Jorge Javier Vázquez se saltaba el guion de la tarde de ‘Sálvame’ para contar públicamente algo que le llevaba ocurriendo desde hacer varios días respecto a una información dada en su nombre y que era totalmente falsa. «Yo siempre he dicho que soy votante de izquierdas, me he significado como votante de izquierdas, y no tengo datos para pensar que el Gobierno lo está haciendo mal. Yo me siento incapaz de juzgarlo«, le reconocía al Director del programa.

Y a raíz de esta actitud de mantenerse al margen, había aparecido en internet un vídeo suyo que no le dejaba en muy buen lugar. «Recuperaron un vídeo mío de hace algunos años en el que se aseguraba, manipulando el vídeo y mezclando imágenes con las de 2017 o 2018 y las actuales, que yo decía unas cosas sobre la gente mayor que yo no dije nunca«. Esta información ocasionó que muchos usuarios de internet empiezan a mandarle «una barbaridad de mensajes diarios, como mil» bastante despectivos tanto hacia él como hacia su familia. Por este mismo motivo no desaprovechó su altavoz mediático para negarlo todo.

Jorge Javier Vázquez denuncia públicamente lo que le está ocurriendo | Foto: Telecinco.es

El presentador asegura que puso todo esto en manos de su Community Manager para averiguar qué estaba ocurriendo y parece haberle encontrado una respuesta: «Durante la crisis se han activado un gran número de bots en redes sociales, cuentas falsas que tuitean contenidos, la mayoría bulos orquestados por un equipo, afines a la extrema derecha y que forman una potente maquinaria de bulos sobre el covid-19«, lee directamente de la conversación.

Añade que tras un estudio de todos esos bots concluye que Jorge Javier Vázquez está siendo víctima de estos bulos lanzados por diferentes cuentas falsas que apenas tienen seguidores, no cuentan con imagen en su perfil de Twitter y que se dedican exclusivamente a retuitear y tuitear información falsa. «Uno al final se siente indefenso«, reconoce. «Puedo hacerme cargo de lo que digo pero no de lo que no digo».

Pide la confianza de los telespectadores

Aprovecha entonces para pedir la confianza de los telespectadores que le están viendo en ese momento ya que es la única forma que tiene para luchar contra una información que viaja a una velocidad vertiginosa por internet. Además también transmite un importante mensaje que le escribe su Community Manager acerca de cuál es el papel de los usuarios en redes en un momento de crisis como la que se está viviendo: «Tenemos que ser consciente de que la responsabilidad de la difusión de estos mensajes es de todos. No debemos contribuir en convertirlo en viran porque sino participamos en esas cadenas de desinformación«.