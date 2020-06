Jorge Javier Vázquez desvela el mensaje con el que trató de hacer las paces con Belén Esteban tras su bronca

‘Sálvame’ ha decidido hacer su primera ‘cumbre de la paz’ para tratar de poner paz entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban tras su encontronazo en ‘Sábado Deluxe’ que acabó con el presentador abandonando el plató y dejando a Lydia Lozano a cargo de la entrevista a su compañera. Desde ese momento no habían vuelto a hablar pero Vázquez sí había enviado un mensaje a la colaboradora, que optó por no contestar.

Ya se sabía que se había enviado ese mensaje, pero Vázquez ha querido empezar el programa desvelando su contenido. Pero antes ha comentado que la dirección del programa se había mostrado muy preocupada por la posibilidad de que Esteban no quisiera regresar al plató, algo que ella misma manifestó en un primer momento.

Jorge Javier Vázquez hablando de cómo intentó calmar las cosas con Belén / Telecinco.es

El presentador rápidamente les tranquilizó, convencido de que se trataba de un cabreo pasajero y de que pronto se habrá olvidado y todo se calmará: «Estaba realmente muy tranquilo. Yo sabía que había mucha preocupación en la productora porque Belén había dicho que no volvía y había mandado mensajes a productores. Imaginaos si la conozco que les dije: ‘No os preocupéis que el martes está aquí'».

Jorge a Belén: «Ya te he perdonado»

Y para tratar de allanar un poco el camino, Vázquez optó por enviar un mensaje a su compañera en el que le aseguraba que no le guardaba rencor y le perdonaba por su discurso, pero también poniéndole un toque de humor nombrando a Pablo Alborán.

Jorge Javier Vázquez desvelando el contenido de su mensaje / Telecinco.es

«Yo sé que ella es muy amiga de Pablo Alborán, entonces yo le dije el viernes que me llevara a cenar con él. Sabía que el domingo iba a estar llorando y el lunes le puse algo que decía algo así como: ‘Entonces Belén, ¿Lo de la cena de Pablo Alborán nada de nada, no? No te preocupes que yo soy muy bueno y ya te he perdonado‘», escribió.

Un mensaje al que no recibió respuesta hasta que apareció Belén Esteban en plató y contó que optó por esperar varias horas hasta leer el mensaje completo, que en ningún momento imaginó que podría poner eso: «¿Qué querías que te contestara?«, le preguntó en plató, muy seria, enfadada y dolida por la situación.