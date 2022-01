Jorge Javier Vázquez, en el ojo del huracán por sus últimas discusiones

Jorge Javier Vázquez lleva años siendo el emblema de prácticamente todos los realities de Telecinco. Su carisma, la manera de conducir los programas y su interacción con los invitados le han convertido en un as en la manga que siempre suele funcionar. Y en la planta noble de Fuencarral lo saben. Pero como toda en la vida, la fama y el éxito tienen un precio, en el caso del presentador, la cantidad de conflictos que ha protagonizado.

El catalán ha cerrado el 2021 con uno mayúsculo con Lucía Pariente como contendiente. Ambos se vieron envueltos en una fortísima discusión que acabó con ésta fuera del plató. El detonante fue la insinuación de la madre de Alba Carrillo de que Isabel Rábago habría tenido un bolígrafo escondido dentro de la casa durante su participación en el concurso, algo que no estaba permitido.

Un comentario que a Jorge Javier le hizo brotar: «Estás mintiendo como en tantas ocasiones. Como hacéis tú y tu hija». Sin pelos en la lengua, Pariente llamó «bravucón» al presentador y este decidió expulsarla del plató pero no se quiso ir hasta que no acabara el programa. «Tú y tu hija sois las personas más desagradecidas del mundo”, le reprendía Vázquez, logrando las disculpas de la otra parte. Sin embargo, Jorge no se quedó contento y después apuntó a la hija de Lucía Pariente: «Alba Carrillo, cuidado con el Twitter. A mí no me nombres jamás. ¡Cuidadito, Alba! Como diría Mila Ximénez yo no hablo, ejecuto».

Se da la circunstancia que unos días antes de este enfrentamiento verbal, trascendió la noticia de que Jorge Javier Vázquez no iba a conformar la nómina de presentadores de Secret Story en 2022. En su lugar estarán Toñi Moreno y Sandra Barneda, acompañando a un Carlos Sobera que repite. Por lo tanto, el presentador tuvo una despedida del reality con sabor agridulce.

Massiel llamó «maltratador» a Jorge Javier Vázquez

No conviene olvidar este episodio vivido también durante el pasado mes de diciembre. Jorge Javier entrevistó a Massiel en Sábado Deluxe y ambos acabaron manteniendo una acalorada discusión que tuvo como objeto de debate la postura negacionista de Miguel Bosé frente a la pandemia. Jorge era muy crítico con el músico y la cantante no se cortó al decirle que “Tú has sido un maltratador de la gente y tienes lo tuyo”. Algo que molestó sobremanera a Jorge Javier Vázquez: «Me parece que por dar una respuesta me pones en una situación que no me merezco, me parece muy injusto. Podré tener prontos, pero no se me puede llamar maltratador. Esto que quede bien claro». Massiel acabaría retirando lo dicho en una charla que por momentos vivió minutos de alto voltaje.

Los continuos roces entre Jorge y Belén

Ha sido un año -el pasado- en el que tampoco han faltado las discusiones entre Jorge Javier y Belén Esteban. Se quieren tanto como se sacan de quicio y es habitual que sus volcánicos caracteres choquen. La última vez fue también en diciembre de 2021, cuando Belén no quiso hablar del asunto de Mario Biondo en unos días en los que la cadena le dio mucho protagonismo a la investigación de la muerte del cámara, contando incluso con el testimonio en plató de sus padres. Mira, yo es que prefiero no estar en estos temas». Jorge Javier Vázquez le reprochó: «Ahora no quiere hacerlos. Hija mía…». Ella contestó: «No los quiero hacer porque pienso de una manera y estáis ahí, dale que te pego, dale que te pego…», se quejaba Belén.

Jorge Javier Vázquez no se quedó callado y fiel a su estilo habló sin censura: No quieres hablar del Rey, no quieres hablar de política, no quieres hablar de nada”, seguía el catalán. “No, perdona, el que me dijiste de no hablar de política fuiste tú… decidimos todos no hablar. Yo hago lo que me dicen”, comentaba ella muy cabreada con su compañero. “¡No empecemos!»… «Yo no entiendo que la gente piense distinto que yo, no lo puedo llegar a entender. No me cabe en la cabeza y con los años cada vez peor», terminaban diciendo. El conflicto no fue a mayores pero se sumó a otros tantos que Jorge Javier ha tenido en los últimos tiempos.