Jorge Javier Vázquez, ingresado en Perú tras sufrir el mal de altura

Jorge Javier Vázquez ha sido ingreso en Perú tras sufrir el mal de altura. Todo parece indicar que el presentador está bien (o al menos algo mejor que la audiencia de Telecinco que ha rozado el mínimo de su historia).

En su perfil de Instagram comentaba que «Queridos amiguitos: Perú es un país maravilloso. Llegué hace dos semanas y he conocido la preciosa Lima, he visto volar cóndores y poquitito más. Porque el lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura».

«Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué se yo! Una fiesta. La gastronomía es excelente pero la disfruto poquitito porque tengo la garganta inflamada y cada bocado que me meto es un cuchillo que se me clava en el alma».

«Ahora bien: la gente encantadora y muy solícita. Pude visitar a rastras Macchu Picchu, chutándome oxigeno cada diez minutos. Pasito a pasito, suave suavecito. Y Cusco. Adjuntaré fotos mañana. Hoy me toca ir a un sitio con mosquitos. Miedo me da. Intenté vender las fotografías a ver si me daba una alegría sacándome unos euros pero como era puente, las revistas cerraron antes. P.D.: me quedan por coger varios vuelos en este viaje. ¿Algún mensaje en especial para vuestros seres queridos? Recordad que os llevo en mi corazón».

En Sálvame se han volcado con el jefe para desearle lo mejor. Ya veremos cómo narra su experiencia cuando regrese a España. ¿Qué opinas al respecto?

